Janovice vyhrály za tři body již popáté v řadě, naopak Dlouhá Ves čeká na vítězství už čtyři duely. „Na začátku to bylo takové nahoru dolů, zvykali jsme si na zdejší těžký terén. V Dlouhé Vsi je trošku menší hřiště, než které máme doma,“ uvedl pro web mladých sportovců kapitán Janovic Matěj Hájek.

10. kolo okresního přeboru: TJ Tatran Dlouhá Ves - FK Dukla Janovice (žlutí) 3:5.

„Chtěli jsme hrát kombinační fotbal, nakonec jsme dostali góly z takových šancí – pološancí, které jsme my měli na druhé straně taky. My jsme ty góly nedali, takže domácí zaslouženě vedli 2:0. Naštěstí se nám podařilo dát branku do poločasu, kterou jsme se namotivovali na druhou půlku,“ připomněl šestatřicetiletý fotbalista jeden z klíčových momentů, který vedl k obratu.

Chvíli po změně stran sice zvýšil na 3:1 domácí Soudek, ale Janovice dokázaly skóre otočit. Dvakrát pálil Petruška, jednou Milan Hora, jenž se prosadil i v první půli a v nastavení přidal pátou branku Dukly střídající Miroslav Urban.

TJ Tatran Dlouhá Ves - FK Dukla Janovice 3:5

Poločas: 2:1. Branky: 3. z penalty a 24. Goby, 51. Soudek – 45. a 68. Hora, 64. a 70. Petruška, 90+1. Urban. Rozhodčí: Koura – Baštář, Kečkeš. ŽK: 4:3 (40. Kodýdek, 56. Pechek, 63. Hubený, 89. Rovňan – 3. Červenka, 74. Švůgr, 89. Hora). Diváci: 100. Sestava TJ Tatran Dlouhá Ves: Hanzl – Goby, Sperl, Kodýdek, Pechek, Dryk, Hubený, Švec, Soudek (74. Rovňan), Švajka, M. Brabec. Trenér: Milan Brabec. Sestava FK Dukla Janovice: Červenka – Špindler (40. Urban), Jůzek, Švůgr, Kotlan, Petruška, Raišl (50. Slivoň), Kováčk, Hájek, Hora, Bohatý (46. Macura). Trenér: Václav Slivoň.

Autoři: David Koranda, Martin Mangl

