V Plánici to o uplynulém víkendu byla jednoznačná záležitost. Švihov v prvním poločase nastřílel soupeři šest branek a po změně stran se zápas už dohrával jen z povinnosti. „Chtěli jsme dát brzy první branku, a tím soupeře zlomit, což se nám naštěstí podařilo. Hodně nám pomohlo také to, že jsme byli oproti minulým zápasům v první půli extrémně produktivní. Z prvních pěti šancí jsme dali čtyři góly," pochvaloval si trenér Švihova Adam Popelka.

OKRESNÍ PŘEBOR: Švihov je blízko postupu, béčko Sušice deklasovalo Janovice

Střelecky se nejvíce dařilo Michalu Tomanovi, jenž vstřelil hattrick během třiadvaceti minut. Čtvrtý zásah přidal po změně stran, kdy se trefili i domácí, konkrétně Richard Lukeš. Jeho čestný příspěvek z 57. minuty už ale jen kosmeticky upravil drtivý debakl. „Druhé půle, to už se zápas jen dohrával. I tak jsme ovšem dokázali přidat další branky, a to jsme ještě nějaké příležitosti zahodili. Jsem také rád, že do hry zasáhli všichni kluci z lavičky," kvitoval kouč.

Popelka cítí, že postup je blízko. Jeho družině zbývá poslední krok, který bývá zpravidla ten vůbec nejtěžší. „Aniž bychom se museli ohlížet na výsledky ostatních, stačí nám bod. O víkendu doma hostíme Nezamyslice, které se v poslední době zvedly, ale věřím, že to zvládneme a budeme před vlastními fanoušky slavit. Snad přijde hodně lidí, kteří se po zápase budou moci radovat s námi," dodal s přáním Adam Popelka. Pohlídá si Švihov postup?

TJ Sokol Plánice - FC Švihov 1:10

Poločas: 0:6. Branky: 57. Lukeš - 18., 20., 23. a 62. Toman, 11. a 36. Polívka, 41. Jakub Sláma, 58. Baxa, 75. Kašpárek, 84. Cibulka. Rozhodčí: Brůha. ŽK: 1:1 (78. Lukeš - 78. Jan Zdrahal). Diváci: 100. TJ Sokol Plánice: Melichar - Brožík, Hora, Votýpka, Patrik Jílek, Marek Jílek, Plánička, Novák, Štefl, Lukeš, Frána. Trenérka: Valerie Brožíková. FC Švihov: L. Zdrahal - Štengl, Havlíček (65. Cibulka), M. Petelík, J. Sláma (80. R. Sláma), V. Petelík, Kašpárek, Polívka (72. Kudják), Jan Zdrahal, Toman, Baxa (65. Moláček). Trenér: Adam Popelka.

