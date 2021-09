Klatovská devatenáctka se po osmi odehraných zápasech (předehrávalo se 14. a 15. kolo) nachází v tabulce se ziskem sedmi bodů na dvanáctém místě, fotbalisté Klatov do sedmnácti let jsou se šestnácti body pátí. V sobotu hostí klatovští dorostenci v Janovicích pražskou Aritmu. Starší hrají od 10 hodin, mladší začínají čtvrt hodiny po poledni.

„Pak jsme bohužel dostali z penalty gól na 4:2, dvacet minut před koncem na 5:2 a bylo prakticky po zápase. Bohužel čtyři góly jsme v tomto zápase inkasovali po hrubých chybách našeho gólmana,“ posteskl si mladý trenér Klatov. „Sice jsme v závěru ještě nastřelili tyčku a podařilo se nám i korigovat skóre třetí brankou, ale navíc to už zkrátka nestačilo,“ doplnil k zápasu značně rozladěný trenér klatovských fotbalistů.

/REPORTÁŽ, HODNOCENÍ TRENÉRA/ Nedělní utkání 6. kola České divize dorostu nevyšlo fotbalistům SK Klatovy 1898 v kategorii do devatenácti let podle představ. Svěřenci trenéra Martina Lepešky totiž prohráli v derby na půdě Přeštic v divoké přestřelce 3:5.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.