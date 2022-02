V sobotu odpoledne na umělé trávě v Klatovech změřil jedenáctý tým krajské I. A třídy síly s fotbalisty Nýrska (krajský přebor). Ačkoliv prohrál 1:4, herně nezklamal. „Zápas byl poměrně vyrovnaný. Soupeř byl bojovnější a silovější, my zase techničtější a kvalitnější do ofenzivy,“ řekl Karel Kalivoda, trenér Nýrska.

Podobně mluvil i svéradický fotbalista Martin Heimlich, který kvůli zdravotním problémům s kolenem nehrál, ale tým vedl jako zaskakující trenér.

„I když jsme prohráli 1:4 a hráli zápas po třech a půl měsících, musím říct, že jsme byli Nýrsku vyrovnaným soupeřem. Nýrsko měla výborný vstup do zápasu a v úvodních dvaceti minutách nás de facto do ničeho nepustilo. Po našich chybách šlo navíc po prvním poločase do dvougólového vedení,“ sdělil.

FK Okula Nýrsko (modří) vs. FK Svérádice 4:1.Zdroj: Aneta Kalivodová

„Po změně stran jsme trošku přeskupili řady, začali více presovat a po jednom z protiútoků jsme snížili na 1:2. Poté se hra přelévala ze strany na stranu s větším počtem šancí pro Nýrsko, které dvěma góly v závěru zápasu definitivně strhlo vítězství na svou stranu,“ doplnil Martin Heimlich k hodnocení duelu.

V dresu Optiků se gólově prosadili Rubáš, Mašek, Karel Kalivoda mladší a Tomáš György, jenž proměnil nařízenou penaltu. Branku Svéradic obstaral Marek Hájek. Přestože Svéradičtí prohráli, předvedený výkon lze směrem k víkendovému střetnutí poháru PKFS proti Slovanu Plzeň (neděle 17.00 hodin, UMT Vejprnice) považovat za klíč k úspěchu. K tomu mohou pomoci i dvě neokoukané tváře.

„Testujeme dva nové hráče z Junioru Strakonice. Pevně věřím, že se mi jejich přesun k nám podaří dotáhnout,“ přeje si Martin Heimlich, který v klubu působí mimo jiné i jako nový sportovní manažer.

První poločas jsme měli vyhrát daleko vyšším rozdílem, má jasno fotbalista Voráč