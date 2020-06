V úvodním dějství se i přes absenci gólů hrál fotbal solidní úrovně. Šance si vypracovaly oba týmy, „kulatého nesmyslu“ v síti se však přítomní diváci nedočkali. Koření fotbalu, tedy góly, se dostavily až po pauze, když trenér „optiků“ Karel Kalivoda poslal na hřiště pět čerstvých plejerů.

Sedm minut po pauze otevřel skóre přátelského, ale pikantního zápasu nýrský kanonýr Imrich Varga, jenž domácího gólmana překonal chytrým lobem. O chvíli později mohl vyrovnat mochtínský Spasov, avšak jeho pokus nemířil mezi tři tyče. Po hodině hry už bylo vyrovnáno. Z chyby nýrské defenzivy vytěžil první gól Mochtína Zbyněk Smolík.

Zdroj: Aneta Kalivodová

Podobné chyby se však v 70. minutě dopustila i domácí obrana a Nýrsko ji dokázalo potrestat. Autorem branky byl mladý Trumpeš. Mochtínští se nevzdali, bojovali jako lvi a třináct minut před koncem opět srovnali. A to díky Spasovi, který zužitkoval výborný centr Stanislava Strejce z levé strany.

Radost z kýženého vyrovnání ale domácím borcům netrvala dlouho. V 79. minutě se totiž přímo z rohového kopu prosadil kapitán Nýrska Tomáš György. Tentýž hráč pak v závěru přidal pojistku, tentokrát vydařenou ránou z hranice velkého vápna.

„Bylo to celkem vyrovnané utkání se šťastnějším koncem pro nás. Utkání jsme rozhodli v závěru, kdy už domácím trošku došly síly. Ale dokud fyzicky stačili, byli nepříjemní. My se víceméně podřídili stylu hry soupeře, který by nám ale na krajský přebor nestačil,“ uznal trenér Nýrska Karel Kalivoda, který dal příležitost ukázat se hned osmnácti hráčům.

„Vyhráli jsme, to mě těší, ale o výsledek tolik nešlo. Chtěli jsme si zahrát a po dlouhé době si užít radost z fotbalu. Zahráli si všichni kluci, kteří chodí trénovat. Ať už to byli mladíci nebo starší kluci. O to mi šlo,“ dodal kouč.

Sokol Mochtín - FK Okula Nýrsko 2:4

Poločas: 0:0. Branky: Smolík, Spasov – Tomáš György 2, Varga, Trumpeš.