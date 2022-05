Můžeš prohrát, ale musíš to odmakat, razí heslo trenér klatovských fotbalistů

„Kde se vzala moje forma? Vlastně nikde, je stálá. Jen se změnil tým,“ usmívá se brankář. „Jsme zodpovědnější směrem dozadu a oproti podzimu, který nám moc nevyšel, se zapracovali mladí kluci,“ vysvětluje Toucha.

Pojďme Pavle na úvod rozhovoru nejprve k vašim fotbalovým začátkům. Jak se z vás vlastně stal brankář?

Odmalička jsem hrál za Sokol Rabí a už jako žákovi se mi líbilo v brance. Byl jsem trochu větší než moji vrstevníci, tak to nějak přišlo samo.

Brankář FK Budětice 2012 Pavel Toucha.

Všichni vám říkají Kouba. Jak vznikla tato přezdívka?

To je docela legrační příběh. Bylo to v době slavného Petra Kouby chytajícího za Spartu a pak za národní tým. A jednou při májce asi ve čtyři hodiny ráno mi jeden rozevlátý kluk řekl, že jsem podobný Koubovi. Mně se to zalíbilo a sám jsem si to připíchl na dres. A bylo to i v době známého filmu Copak to je za vojáka…, kde se hlavní hrdina jmenoval také Kouba. Takže se to tak nějak sešlo a už se to se mnou vezlo (usmívá se).

Ano, na začátku neuvěřitelného vzestupu FK Budětice, kdy jste stabilně chytal, se objevila v hodnocení vašeho výkonu větička: „Kdepak je konec slavného Kouby, to ten náš chytá stále dál.“

To pronesl Zbyněk Chmelík, kterému vděčím za mnohé a celé Budětice by ho měly vyvážit zlatem. On byl duchovním otcem vzniku tohoto týmu, on oslovoval hráče, poskládal dnes již deset let řádící tým v okresních soutěžích Klatovska. Skvělé bylo, že také hrál a přímo na place tým řídil. Palec nahoru!

Brankář FK Budětice 2012 Pavel Toucha.

Do FK Budětice pak přišel druhý brankář Jiří Vinter.

To bylo terno. Okamžitě se stal jedničkou a já mu kryl záda. Nikdy mezi námi nebyla žádná řevnivost, navzájem jsme se podporovali a můžu říci, že se stal mým vzorem. Jirka “Květák“ nikdy nezkazil žádnou legraci a byl v mnoha směrech tahounem. Je pravda, že jsme se trochu špičkovali, já jsem mu přál vychytané zápasy, ale byl jsem rád, když dostal alespoň jeden gól. Nyní, když mi vychází nuly, na něm žadoním pochvalu (směje se).

Ve svých letech máte neuvěřitelný rekord, který není ani na III. třídu běžný.

Po nešťastném zranění Jirky (záda) jsem začal stabilně chytat a najednou minuty bez gólu přibývaly. Spočítal jsem to na 429 minut neboli čtyři zápasy s nulou a v pátém jsem inkasoval od Svéradic až v 69 minutě (Budětice zvítězily 4:1 – pozn. redakce). To skutečně nepamatuji.

Budětický "Kouba".

V Buděticích znají vaší skromnost a vám jde hlavně o to, aby se vyhrávalo, a osobní statistiky jdou tak trochu stranou. Přesto je vtipné, jak teď v poslední době a minutách zápasů řídíte obranu a lačníte po další vychytané nule…

Ale to je spíš hec pro obranu, skutečně o to nejde. Jako třeba v Železné Rudě, která posílila o kvalitní hráče, a to byl kolotoč. Přesto jsme urvali remízu 2:2 a musím říci, že se mi skutečně dařilo.

Brankář FK Budětice 2012 Pavel Toucha.

Ano, spoluhráči vás chválili.

Takhle bych naši hru rád viděl i v budoucnu. Abychom byli schopni hrát i s papírově silnějším soupeřem.

Jak vidíte své další působení u týmu FK Budětice?

Samozřejmě se znám a vím, že již mám nějaké limity, které soupeřům pochopitelně nebudu prozrazovat, ale na druhou stranu mě nic nebolí a cítím se docela ve formě. Chci pomáhat mladým a svému potenciálnímu nástupci předávat zkušenosti.

Autoři: Robert Töpfer, Martin Mangl