„Co říct? Obrovské zklamání nejen z prohry, ale hlavně z předvedeného výkonu. Jasně se ukázalo, že nejsme v současné době schopni nahradit naše zraněné hráče, kteří tvoří základ naší hry. Hosté věděli, co chtějí hrát, soustředili se na defenzivu a čekali na naše chyby v rozehrávce, kterých pak využívali k nebezpečným brejkům. A protože jsme jim takových situací připravili svými hloupými chybami nespočet, dokázali dvakrát skórovat. My jsme naopak branku soupeře prakticky neohrozili, a tak je výsledek naprosto spravedlivý," utrousil v hodnocení značně zklamaný hradešický trenér František Melka starší.

„Těžko se mi zápas hodnotí, protože tohle byl jasně nejhorší výkon v sezoně. V zápase bojují tak tři čtyři hráči, ostatní se jen tak vezou a spoléhají na to, že to uhrají ti druzí. Teď se musíme sebrat, abychom se pokusili o víkendu v Malém Boru uhrát přijatelný výsledek. To ale nebude jednoduché, protože domácí dosahují na svém hřišti dobrých výsledků," dodal s výhledem na další utkání.

TJ Sokol Hradešice – FK Okula Nýrsko B 0:2

Poločas: 0:1. Branky: 11. Kotlan, 47. Strnad. Rozhodčí: Koura – Bernard, Horský. ŽK: 0:1 (53. Kotlan). Diváci: 42. Sestava TJ Sokol Hradešice: Písečný – Vachovec, Panuška, Frančík, Poskočil, Hosnedl, D. Vaněček, F. Vaněček, Buchta, Zdichynec, Metlička (53. Kodýtek). Sestava FK Okula Nýrsko B: Toul – Hvězda, Nehoda, Strnad (88. Karel Kalivoda starší), M. Göndör, P. Taušek, J. Taušek, Kotlan, Záň, Bastl, Valenta (80. R. Göndör). Trenér: Petr Janovský.

