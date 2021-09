Pokud však budete chtít vidět v akci SK Klatovy 1898, budete muset vyrazit daleko za hranice okresu. Aktuálně druhý tým divize A totiž v rámci 7. kola čtvrté nejvyšší domácí soutěže cestuje do Hořovic, kde změří síly s tamním SK.

Favoritem zápasu jsou svěřenci pošumavského trenéra Michala Hoffmanna. Nejen kvůli tomu, že v posledním vzájemném utkání zvítězili na půdě sobotního soka vysoko 4:1, ale i proto, že Hořovicím se letos moc nedaří a se ziskem pouhých čtyř bodů se krčí až na předposledním místě tabulky.

Fotbalisté TJ Sokol Vrhaveč (na archivním snímku hráči v bílých dresech) vyzvou ve víkendovém kole béčkové skupiny I. B třídy v okresním derby Pačejov.Zdroj: archiv Deníku

Také FK Okula Nýrsko coby druhý nejvýše postavený klub Klatovska hraje svůj další soutěžní zápas mimo vlastní svatostánek. Družina trenéra Karla Kalivody míří v sobotu odpoledne do Vejprnic, kde se pokusí navázat na výhru z posledního kola proti Zruči.

V akci bude také dvanáct okresních týmů hrající nižší krajské soutěže a pochopitelně i všechna družstva bojující pod hlavičkou OFS Klatovy od okresního přeboru až po „pralesní“ IV. třídu.

Pokud vás více láká mládežnický fotbal, tak můžete vyrazit například do krásného areálu v Janovicích nad Úhlavou, kde dorostenci SK Klatovy 1898 do 17 i 19 let v sobotu přivítají soupeře z Českých Budějovic.

Fandit můžete také nadějným fotbalistům v okresním a krajském přeboru mladších i starších žáků nebo dorostencům ve stejné soutěži či v béčkové skupině krajské soutěže dorostu.

Kam za fotbalem?

FORTUNA divize A – sobota 10.30: Hořovice – Klatovy. Krajský přebor – sobota 17.00: Vejprnice – Nýrsko. I. A třída – sobota 17.00: Svéradice – Luby, Sv. Hrádek – Tachov, Mochtín – Košutka, Mýto B – Sušice. I. B třída, skupina B – sobota 16.00: Chotěšov – Bolešiny, 17.00: Horažďovice – Blovice, Měcholupy – Štěnovice, neděle 10.15: Přeštice B – Chanovice, 14.00: Vrhaveč – Pačejov, 15.00: Klatovy B – Kasejovice.

Okresní přebor – sobota 13.30: Chudenice – Malý Bor, 15.00: Nýrsko B – Kašperské Hory, 16.30: Janovice – Hradešice, neděle 14.00: Strážov – Mochtín B, 15.00: Měčín – Nezamyslice, 16:00: Luby B – Švihov, 16.30: Sušice B – Dlouhá Ves. III. třída – sobota 13.30: Hartmanice – Kolinec, 15:00: Žichovice – Plánice, neděle 15.00: Veřechov – Běšiny, Budětice – Železná Ruda (hř. Rabí), 16.00: Velhartice – Velké Hydčice, 16.30: Janovice B – Svéradice B, Sv. Hrádek B – Bolešiny B.

IV. třída, skupina A – neděle 15.00: Křenice – Dlažov, 16.30: Ježovy – Spůle. IV. třída, skupina B – sobota 16.30: Milčice – Vrhaveč B, neděle 16.00: Neznašovy – Myslív, Měcholupy B – Kvasetice. IV. třída, skupina C – sobota 16.30: Hory Matky Boží – Žihobce, neděle 15.00: Zavlekov – Nalžovské Hory, 16.30: Hradešice B – Sušice C.

Česká divize dorostu – sobota 10.00: Klatovy U19 – SKP České Budějovice U19, sobota 12.15: Klatovy U17 – SKP České Budějovice U17 (oba zápasy se hrají v Janovicích nad Úhlavou). Krajský přebor staršího dorostu – neděle 10.00: Luby/Švihov – VS Plzeň/Prazdroj Plzeň (hř. Luby), Horažďovice/Sv. Hrádek – Košutka (hř. Hrádek). Krajský přebor mladšího dorostu – neděle 12.15: Luby/Švihov – VS Plzeň/Prazdroj Plzeň (hř. Luby), Horažďovice/Sv. Hrádek – Košutka (hř. Hrádek). Krajská soutěž dorostu, skupina B – sobota 10.30: Štěnovice – Sušice, neděle 10.15: Blovice – Kolinec.

Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Klatovy – Tachov, Luby – Horažďovice/Sv. Hrádek, Sušice – Doubravka, neděle 15.00: Rapid Plzeň – Nýrsko/Ž. Ruda. Krajský přebor starších žáků – sobota 11.45: Klatovy – Tachov, Luby – Horažďovice/Sv. Hrádek, 12.00: Sušice – Doubravka, neděle 17.00: Rapid Plzeň – Nýrsko/Železná Ruda. Okresní přebor starších žáků – neděle 10.00: Strážov – Luby B, Klatovy B – Švihov, Bolešiny – Pačejov/Svéradice. Okresní přebor mladších žáků – sobota 10.00: Bolešiny – Kolinec, neděle 10.00: Horažďovice/Sv. Hrádek B – Chudenice (hř. Horažďovice), pondělí 17.00: Strážov – Luby B.