V týmu skončil ze zdravotních důvodů zkušený útočník Karel Šmejkal. Konec ve své funkci oznámil také Josef Dlesk, který několik dlouhých let patřil k neodmyslitelným tvářím realizačního týmu Klatov. Posledním doposud známým odchodem je „úprk“ Petra Kotrby, který nově obléká dres SK Otava Katovice a před necelými dvěma týdny si v barvách jihočeského celku zahrál právě proti svému bývalému „chlebodárci“. A jak sám v rozhovoru pro Týdeník Strakonicko přiznal, nehrálo se mu příliš dobře.

Bylo to pro vás těžké loučení? A jak vlastně budete na štaci v západočeském divizním klubu vzpomínat?

Loučení jsou vždycky těžká, zvláště po takové době. V Klatovech jsem prožil kus svého života a určitě budu na všechny vzpomínat jenom v dobrém. Angažmá to pro mě bylo úspěšné. Když si to vezmu, tak hrát pět a půl roku divizi, to už něco o kvalitě týmu vypovídá.

Proč padla volba právě na Katovice? Rozhodl třeba i fakt, že tam působí několik ex-klatovských hráčů, s nimiž jste si v minulosti zahrál (Pavlovič, Bálek, Požárek – pozn. redakce)? A další kluky si určitě musíte ještě pamatovat z SK Strakonice 1908.

Katovice byly jasná volba – hrají stejnou soutěž jako Klatovy, jen jsou o padesát kilometrů blíže. A samozřejmě kluky znám – ať už ze Strakonic, nebo z Klatov.

Za Katovice také hraje Karel Cibulka, který je váš švagr. Těšíte se na tuto rodinnou spolupráci?

Těším se moc, naposledy jsme si společně zahráli ve Strakonicích.

Premiéru v katovických barvách jste si odbyl právě proti Klatovům. Jak jste to vnímal a proběhlo třeba nějaké hecování s nyní již bývalými spoluhráči?

Nehrálo se mi dobře, přece jen více jak pět let zanechá v člověku silné vzpomínky. Ale je to sport, to k tomu patří. Lehké popichování bylo, bez toho se to neobejde.

Zápas to byl jako na houpačce, skóre se přelévalo z jedné strany na druhou. Co nakonec rozhodlo ve váš prospěch a vítězství 5:4?

Myslím, že zápas byl vcelku vyrovnaný, měli jsme asi větší štěstí při zakončení. A ke konci jsme byli také více na balonu…

Katovice si ve své premiérové divizní sezoně, která však nebyla kvůli pandemii koronaviru dohrána, vedly nad očekávání, když jako nováček obsadily třetí místo. Myslíte si, že máte na to, abyste takové umístění zopakovali i v další sezoně?

Ano, myslím, že mužstvo v Katovicích je hodně kvalitní a klidně toto umístění můžeme zopakovat.

Co vůbec od katovického angažmá očekáváte? Dáváte si nějaké osobní cíle?

Očekávám kvalitní fotbal a super partu. Mé cíle jsou zahrát si, co nejvíce to půjde a pomoci týmu k co nejlepším výsledkům.

Autoři: Týdeník Strakonicko, Martin Mangl