Je to tady. Konečně. Už v neděli od 15 hodin nastoupí fotbalistky SK Klatovy 1898 k prvnímu utkání jarní části ženské divize C. Na Rozvoj přijedou jihočeské Borovany, které touží odčinit drtivou porážku z podzimního vzájemného měření sil. Uspět však chtějí i v Klatovech, které od zimy vede jako trenérka útočnice Petra Čubanová.

Hrající trenérka SK Klatovy 1898 Petra Čubanová. | Foto: Yvetta Chmelová

Ta má po svém boku poměrně široký realizační tým. Asistenty ji dělají Radek Smolík, Jiří Pytel a hrající kapitánka Markéta Rajalová. Jaká byla zimní příprava, jaké jsou cíle pro blížící se jaro? Na to a celou řadu dalších otázek čtyřicetiletá všestranná sportovkyně odpovídala v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

1/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 2/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 3/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 4/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 5/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 6/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 7/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 8/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 9/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 10/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 11/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 12/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 13/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 14/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 15/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 16/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 17/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 18/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 19/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 20/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 21/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 22/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 23/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 24/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 25/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 26/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 27/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 28/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 29/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 30/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 31/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 32/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 33/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 34/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 35/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 36/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 37/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 38/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 39/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 40/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 41/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 42/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 43/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 44/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 45/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 46/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 47/120 Zdroj: Natálie Presslová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. 48/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 49/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 50/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 51/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 52/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 53/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 54/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 55/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 56/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 57/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 58/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 59/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 60/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 61/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 62/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 63/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 64/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 65/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 66/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 67/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 68/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 69/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 70/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 71/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 72/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 73/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 74/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 75/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 76/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 77/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 78/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 79/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 80/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 81/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 82/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 83/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 84/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 85/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 86/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 87/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 88/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 89/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 90/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 91/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 92/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 93/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 94/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 95/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 96/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 97/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 98/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 99/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 100/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 101/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 102/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 103/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 104/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 105/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 106/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 107/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 108/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 109/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 110/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 111/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 112/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 113/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 114/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 115/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 116/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 117/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 118/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 119/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. 120/120 Zdroj: Yvetta Chmelová Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0.

S jakými cíli jde tým do jarní části sezony?

Cíl je vlastně jasný a poměrně jednoduchý. Určitě chceme být rovnocenným partnerem a soupeřem na hřišti pro všechny týmy v naší soutěži. A hlavně odehrát všechno bez zranění. Chceme se bavit hlavně fotbalem.

Na podzim jste odehrály zápasy, po nichž zaznělo - to jsem měly vyhrát, to jsme si prohrály samy. Možná jste si na podzim vybraly nováčkovskou daň. Věříte, že jste se v tomhle směru poučily?

Podzim je za námi, a to, že jsme nováčky, možná nějakou roli také sehrálo. Každopádně teď na jaře chceme být ještě úspěšnější.

PODÍVEJTE SE: Úspěšná generálka. Klatovské fotbalistky sestřelily Blatnou

Byla příprava podle představ? A na co byla především zaměřená?

Zimní příprava měla několik fází. Nedá se říci, že by byla zaměřena jen na něco. Holky plnily celou zimu týdenní plán v individuální přípravě a k tomu byl jedenkrát týdně zařazen trénink v hale, kde jsme pracovaly i s balonem. To vše vyvrcholilo soustředěním v Sušici. Z devadesáti procent jsme byli všichni s plněním a účastí spokojeni.

Doznal hráčský kádr změn?

Kádr se změnil minimálně, a to ze dvou důvodů. Některé hráčky se nyní musí věnovat mateřským povinnostem a některé brzdí dlouhodobá zranění.

Hrající trenérka SK Klatovy 1898 Petra Čubanová (uprostřed).Zdroj: Yvetta Chmelová

O změnách v realizačním týmu jsme už informovali. Na vás leží ta tíha odpovědnosti ale nejvíce. Hrající hlavní trenérka - jaké to je?

Jako trenérka uvažuji do hodiny před zápasem. Pak už jen vnímám pokyny realizačního týmu a soustředím se na zápas.

Byla jste na podzim nejpilnější střelkyní týmu. Určitě se bude od vás něco podobného očekávat i na jaře. Jak tuto skutečnost vnímáte?

Na podzim se jaro neptá. Navíc: nejde o to, kolik gólů dám jen já. Jsme jeden tým, chceme vyhrávat a musíme si věřit. Potřebujeme hrát tak, abychom si vzájemně připravily šanci jedna pro druhou, protože to je víc než střílet góly.

PODÍVEJTE SE: Klatovské fotbalistky změřily síly s rezervou Viktorie Plzeň

Který ze soupeřů bude pro Klatovy nejtvrdším oříškem?

Nelze vybrat nejtvrdší oříšek. Ke každému soupeři je třeba přistupovat se zdravým respektem, ale budeme se snažit ty oříšky rozlousknout.

Většina týmů vám může závidět fantastické početné publikum, které se teď na jaře může těšit na větší porci domácích zápasů než tomu bylo na podzim. Na co fanoušky nalákáte?

Našich fanoušků si moc ceníme, ti jsou náš dvanáctý hráč, který nás podrží, i když se právě nedaří.

Hrající trenérka SK Klatovy 1898 Petra Čubanová.Zdroj: Yvetta Chmelová

V neděli vás čeká první mistrák. Do Klatov přijedou Borovany, které jste na podzim jednoznačně porazily (7:2). S čím půjdete do tohoto zápasu?

Do zápasu půjdeme s velikou pokorou. Každý tým měl zimní pauzu a trénoval, takže to, co bylo na podzim, nemusí platit nyní. Je před námi jarní část a každý zápas začíná za stavu 0:0. Do každého utkání jdeme s cílem vyhrát.

Doba hájení skončila, uvědomuje si nová hrající trenérka klatovských fotbalistek

Sehrály jste v zimě několik přáteláků. Splnily svůj účel?

Několik? Vlastně pouze dva. V prvním přáteláku jsme se spíše rozkoukávaly a našly spoustu nedostatků a chyb. Bylo to díky tomu, že to byl náš první ostrý zápas a hned s Viktorií Plzeň B, která již za sebou měla několik zápasů a byla více rozehraná. Proto jsme holkám nic nevyčítali a na tréninku se začali nedostatkům věnovat. Po pár trénincích bylo vidět zlepšení, a to se potvrdilo v druhém přípravném zápase s Blatnou. Samozřejmě každá musíme na sobě neustále pracovat, aby týmový výkon vzrůstal.

Ještě k Borovanům. Proč by měli dorazit na duel fanoušci?

Vážím si našich skvělých fanoušků a věřím, že jim nedělní odpoledne zpestříme dobrým fotbalem.

Kdo je Petra Čubanová (40)?

Její silnější nohou je levačka, a když ji to sedne, málokdy se střelecky zmýlí. Dokáže však tvrdě a přesně pálit i pravou nohou. Je to útočnice, ale bravurně zvládne jakýkoliv post. Její velkou devizou je fyzička, klička doleva a neuvěřitelný cit pro hru. Je to tahoun, má smysl pro týmovost, což je u sportu jakým je fotbalem potřeba. Petra Čubanová je poctivá pracantka a dříč. A v neposlední řadě je to skvělá parťačka na hřišti i mimo něj.



Nosí číslo 12, což je rok (2012) narození dcerky Terezky, která je mimochodem všestrannou sportovkyní. S velkým fotbalem už měla zkušenosti před současným angažmá v Klatovech, kopala před lety za TJ Holoubkov. Ráda se účastní extrémních (adrenalinových) závodů typu Spartan Race a vede si v nich fantasticky. Miluje coca colu.