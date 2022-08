PODÍVEJTE SE: Luxusní dárek ke kulatému výročí. Švihov se pyšní novou kabinou

Vstup do nové sezony vám vyšel na jedničku. Nezamyslice jste na jejich hřišti deklasovali 8:2. Byl to opravdu tak jednoznačný zápas?

Hlavně nám vyšel vstup do nové sezony přesně tak, jak jsme chtěli. Do zápasu jsme šli s jasným cílem, a to bylo vyhrát. Dirigovali jsme tempo hry a výsledek určitě odpovídá průběhu celého utkání.

Fotbalista Švihova Jakub Sláma (s míčem).Zdroj: archiv hráče

Jaké jste si vlastně v klubu nastavili cíle pro letošní ročník?

Hlavním cílem je postup do I. B třídy. Určitě to nebude jednoduché, ale věřím, že když do toho všichni jako tým dáme maximum, podaří se nám ho splnit.

Říkal jste, že střelecky to byl za muže váš nejlepší zápas. Dvě branky jste měl na svém kontě už za dvacet minut hry. Věřil jste si v tu chvíli, že by z toho nakonec mohlo být alespoň hattrick?

Ano, myšlenka o hattricku mi po druhé vstřelené brance v hlavě proběhla, ale jen na tohle jsem se rozhodně nesoustředil. Snažil jsem se hrát pořád stejně, a to se mi nakonec také vyplatilo.

Zápas na jednu bránu, říkal trenér Popelka. Kouč Hradešic výhru nepřeceňoval

Dal jste si před sezonou konkrétní cíl, kolik branek byste chtěl letos nastřílet?

Ne. Nad tím jsem vůbec nepřemýšlel, protože se neustále trápím se zakončením, ale věřím, že se mi to letos podaří prolomit i díky gólově povedenému prvnímu utkání.

Váš čas na trávníku skončil v 75. minutě. Zranění?

Došly mi síly, a tak se trenér rozhodl mě vystřídat a na závěr ještě oživit hru.

Kanonýr Deníku Jakub Sláma

Kdy jste s fotbalem začínal a jakými kluby jste si prošel? V jedenácti letech a doposud jsem hrál pouze za Švihov.



Fotbalista Švihova Jakub Sláma (v červeném dresu s číslem 9).Zdroj: archiv hráče



Máte oblíbeného fotbalistu? Ano, je to Messi. A oblíbený tým? FC Barcelona.



Sparta, nebo Slavia? Když už, tak Slavie. Pivo, nebo víno? Jednoznačně pivo. Brunetky, nebo blondýnky? Brunety.

