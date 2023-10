Jedním ze šlágrů 9. kola nejvyšší fotbalové soutěže Klatovska byla sobotní bitva mezi Pačejovem a Hradešicemi. Derby dvou klubů, které jsou od sebe vzdálené zhruba osm kilometrů, slibovalo vyrovnanou podívanou, což se také potvrdilo. Z vítězství 1:0 se po brance Vítka Panušky nakonec radoval domácí Pačejov, který se díky výhře posunul na šesté místo.

Fotbalisté Pačejova (na archivním snímku hráči v tmavých dresech) porazili v 9. kole okresního přeboru Hradešice 1:0. | Foto: David Koranda

„V sobotu jsme se utkali s týmem, který když se sejde, patří k nejlepším mužstvům v soutěži. My jsme asi byli víc na balónu, ale nebyli jsme nebezpeční v zakončení a v obranné činnosti jsme byli tentokrát hodně nejistí. Herní situace jsme neřešili dobře, často jsme zmatkovali a není náhoda, že jsme na venkovních hřištích poloviční,“ stýskal si trenér Hradešic František Melka starší.

Fotbalisté Pačejova porazili v 9. kole okresního přeboru Hradešice 1:0.Zdroj: David Koranda

„Domácí mají zkušený tým, který věděl, co chce hrát, a to mu přineslo úspěch. My se teď musíme z této prohry oklepat a připravit se na další derby utkání s Malým Borem. A ještě netradičně ohodnotím výkon nominovaných rozhodčích. Přes svoje mládí odřídili zápas s velkým přehledem, k čemuž jim pomohla férová hra obou mužstev. S tímto z mojí strany naprostá spokojenost,“ dodal Melka. Hradešice, které jsou v aktuální tabulce třetí s odstupem pěti bodů na první béčko Startu Luby, přivítají v příštím kole druhý Malý Bor (sobota 15.30). Pačejov jede o den později na hřiště Měčína (15.00).

TJ Sokol Pačejov – TJ Sokol Hradešice 1:0

Poločas: 0:0. Branka: 50. Panuška. Rozhodčí: Muknšnábl – Vávra, Jirotka. ŽK: 3:4 (30. Polena, 65. O. Štěpán, 86. Bokr – 21. Šašek, 55. Říha, 82. Zdichynec, 85. Martin Frančík). Diváci: 85. Sestava TJ Sokol Pačejov: Sedláček – O. Štěpán, Kába, Šmrha, Ticháček, Hradil, V. Klásek, Polena, Srp, Panuška, Bláha (46. Bokr). Trenér: Lukáš Šmrha. Sestava TJ Sokol Hradešice: Písečný – Vachovec (56. Martin Frančík), Panuška, Michal Frančík, F. Melka mladší, Hosnedl, Říha, Šašek, F. Vaněček, Buchta, Zdichynec. Trenér: F. Melka st.

