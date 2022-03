„Po dvou jarních kolech máme nula bodů, což je nemilé. Proti Doubravce to bylo vyrovnané utkání, ve kterém jsme se ujali krásnou střelou z poloviny půlky vedení. V prvním poločase jsme soupeře do žádné šance nepustili, ale na začátku druhé půle SENCO vyrovnalo. Jejich vyrovnávací gól byl prakticky kopií naší jediné branky," říkal trenér klatovského staršího dorostu Martin Lepeška.

Z archivu Deníku: fotbaloví dorostenci SK Klatovy 1898.Zdroj: Deník/Tomáš Kanta

„Poté jsme dostali druhou branku po skrumáži po rohovém kopu a už nedokázali zareagovat. Je to škoda, protože nyní nás čeká těžký los. Hned příště jedeme do Domažlic, pak máme tuším Hořovice, to jsou dva týmy z popředí tabulky. Nám ovšem nezbývá nic jiného než bojovat a doufat, že to zlomíme," vyslovil stále ještě velmi mladý trenér Lepeška své (ne)skromné přání.

FOTO: Snad nás to nakopne, přeje si Holý. Trenéra Startu mrzí zranění opory

Na začátku druhé poloviny sezony se naopak navýsost skvěle daří klatovské sedmnáctce, která podruhé vybojovala všechny tři body za přesvědčivé vítězství. Doubravku tentokrát po bezbrankovém poločase deklasovala vysoko 5:1, když čtyři z pěti branek dala v posledních sedmnácti minutách hry.

SK Klatovy 1898 U19 - SK SENCO Doubravka U19 1:2



Poločas: 1:0. Branky: 30. Šašek - 53. Kotěšovec, 56. Vacata. Rozhodčí: Kubec - Šálková, Bína. ŽK: 2:2. Diváci: 60. Hřiště: Janovice nad Úhlavou. Sestava SK Klatovy 1898 U19: Sklenárik - Šašek, Pham (58. Kortán), Weber (77. Boublík), Pešek, Pretzelmayer (58. Šlechta), Tomaka, Fiala, Hošek, Vyčichl. Trenér: Martin Lepeška. Sestava SK SENCO Doubravka U19: Papierník - Brůček, Mareš, Kořenek, Kubička, Jandík, Kotěšovec, J. Mašek (67. Bezděk), Vacata (62. Ngo), Bělohlav (74. Čarda), Rašín. Trenér: Daniel Boček.

SK Klatovy 1898 U17 - SK SENCO Doubravka U17 5:1

Poločas: 0:0. Branky: 82. z penalty a 85. Hošek, 46. Kortán, 73. Vyčichl, 77. Vaňourek - 47. Šlais. Rozhodčí: Šálková - Kubec, Bína. ŽK: 0:1. Diváci: 70. Hřitě: Janovice nad Úhlavou. Sestava SK Klatovy 1898 U17: Vostatek - Yordanov, Brožík (46. Hošek), Jícha, Mazán, Kortán, Vaňourek, Kopecký (46. Vyčichl), Boublík, Potužník (46. Toman), Bošek (69. Berka). Trenér: Karel Žák. Sestava SK SENCO Doubravka U17: M. Žák - Bořánek, Petrášek, Vlk (82. Strejc), Šlais, Půta, Bořík, P. Mašek, Latislav, Zikmund, Zemek. Trenér: Petr Karpíšek.

VIDEO: V kabině létaly blesky, derby v Hrádku poté rozhodl sváteční střelec