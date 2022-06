FOTO: Klatovští mladíci znovu vyhráli, pak slavili zasloužený titul mistrů kraje

Letošní sezona je téměř minulostí. Je už jasné, že přeborníky kraje jste právě vy – SK Klatovy 1898. O víkendu jste odehráli domácí utkání proti TJ Start Luby, které jste vyhráli 9:2. Ovšem především na začátku, respektive do vyloučení soupeřova brankáře, se jednalo o výsledkově vyrovnané utkání. Váš trenér bědoval, že se vám nechtělo běhat a mysleli jste si, že se soupeř porazí sám.

Trenér má pravdu v tom, že na začátku jsme Luby asi podcenili a mysleli si, že to bude jednoduchý zápas. Až ve druhé půli jsme zabrali a začali hrát.

Felix Jonathan Kopecký (vpravo).Zdroj: Deník/Martin Mangl

I přes vlažný úvod jste nakonec potvrdili roli jednoznačného favorita a na svoje konto si připsali už pětadvacátou výhru v sezoně, která znamená stoprocentní bilanci. Bez ohledu na výsledek posledního utkání ve Vejprnicích, které vás čeká již v sobotu, se jedná o mimořádně povedený ročník. Čekali jste na začátku sezony, že budete takhle dominovat?

Do sezony jsme šli s tím, že krajský přebor chceme vyhrát, a to se nám povedlo. Ačkoliv nám chybí ještě jeden zápas, už teď můžeme sezonu hodnotit jako velice povedenou. A to zejména díky tomu, že jsme dobrá parta.

Klatovy míří do Katovic, o víkendu je čeká přátelské utkání s Viktorií Plzeň

Letos si mezi staršími žáky odehrál 24 zápasů, ve kterých si zaznamenal 46 branek. Panuje u tebe spokojenost s cifrou na střeleckém kontě?

Asi ano, ale vždycky je co zlepšovat. Musím zapracovat hlavně na tom, abych některé situace v zakončení řešil s klidnou hlavou. Gólů jsem mohl dát určitě ještě více, šance na to byly. Nicméně já osobně moc rád přihrávám také na branky svých spoluhráčů.

V posledním utkání sezony vás v sobotu čekají domácí Vejprnice. Jaké utkání očekáváš a s jakým cílem do něj jako tým půjdete?

Do zápasu půjdeme s vědomím toho, že chceme vyhrát za tři body, protože už nám chybí pouze poslední krůček k tomu, abychom v sezoně neztratili jediný bod. Jsme favorité, ale musíme být ostražití, protože každý může překvapit.

Radost starších žáků SK Klatovy 1898. Felix Jonathan Kopecký je na snímku vlevo.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Kdy jsi vlastně začínal s fotbalem a kdo tě k němu přivedl?

Ve čtyřech letech v Železné Rudě. K fotbalu jsem tíhl přirozeně, nejradši jsem si vždycky hrál s míčem. Na můj první trénink mě přivedla maminka s babičkou.

Jakými kluby sis ve své stále začínající kariéře už prošel?

Začínal jsem v klubu FJ SRK Železná Ruda pod vedením trenérů Josefa Škacha, Jakuba Lehečky a později i Davida Greinera. Když mi bylo devět let, začal jsem trénovat ve Viktorii Plzeň v týmu Pavla Vacka a o dva roky později si trenér Radek Růžička vyžádal můj přestup do mládežnického výběru Viktorky do 12 let. Do Plzně jsem dojížděl pětkrát až šestkrát týdně sto kilometrů vlakem tam, a pak dalších sto kilometrů zase zpátky.

To muselo být náročné…

Na mnohé tréninky a zápasy jsem musel vstávat již v půl čtvrté ráno, abych vše stihl. Ano, bylo to náročné, ale moc mě to bavilo. Nechtěl jsem chodit do školy v Plzni, ale chtěl jsem dokončit základní školu v Železné Rudě se svými spolužáky, kteří jsou zároveň i mými kamarády. Od května roku 2020 hraji za SK Klatovy 1898 a jsem zde maximálně spokojený. Zvládám i učení. Do šesté třídy jsem měl na vysvědčení samé jedničky a doposud mám každý rok vyznamenání.

Mladý klatovský fotbalista v akci.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Jakému klubu fandíš na české, ale i zahraniční scéně?

U nás fandím Viktorii Plzeň a v zahraničí Barceloně. A to i po odchodu Lionela Messiho (úsměv).

Je argentinský šikula tvůj oblíbený hráč?

Ano, odjakživa. Líbí se mi jeho geniální fotbalový styl, ale možná ho obdivuji také proto, že i já jsem byl velmi malý, ale podle trenérů neuvěřitelně rychlý.

Otázka na závěr: jaký je tvůj fotbalový sen?

Zahrát si za českou reprezentaci, to je můj sen.

Svéradice nestačily na vítěze krajského poháru a prohrály už posedmé v řadě