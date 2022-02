Z archivu Deníku: Fotbalisté TJ Sokol Mochtín (hráči ve žlutých dresech) nestačili v prvním kole poháru PKFS na Postřekov, jemuž podlehli 0:2.Zdroj: Deník/Tomáš Kanta

„Nemyslím si, že jsme odehráli špatné utkání, naopak. Herně jsme byli určitě lepší, ale příliš šancí jsme si vytvořit nedokázali. Naše převaha byla jenom po vápno,“ litoval trenér Jiří Dolejš.

„Domácí Postřekov musím za jejich výkon také pochválit. Bojovnost, důraz, nasazení. To je zdobilo, a to nám dělalo celkem problémy,“ poznamenal kouč Mochtína, jehož mužstvo prohrávalo od 32. minuty 0:1.

„Ačkoliv jsme ve druhém poločase soupeře téměř nepustili za půlku, gól jsme nedali a naopak jsme v závěru z brejku sami inkasovali podruhé,“ popisoval Dolejš průběh druhého dějství. Z porážky však žádnou vědu nedělal. „Beru to tak, že je to stále jen příprava a utkání určitě, tedy kromě konečného výsledku, splnilo to, co mělo,“ dodal závěrem mochtínský kouč a stoper v jedné osobě.

TJ Sokol Postřekov - TJ Sokol Mochtín 2:0



Poločas: 1:0. Branky: 32. D. Steinberger, 89. Závodný. Rozhodčí: Fanfule – Mifková, Červený. ŽK: 5:1 (26. Královec, 85. Klukan, 87. J. Steinberger, 88. Polák, 90. Cibulka – 28. Velek). Diváci: 20. Hřiště: TJ Sokol Postřekov II. TJ Sokol Postřekov: Frei – Kuželka, Kreuz, Vojtěch Královec, Bláha, Ledvina, Závodný, Vojtěch Královec II. (59. J. Steinberger), D. Steinberger, Polák, Klukan (85. Cibulka). Trenér: Aleš Wirt. TJ Sokol Mochtín: Blahník – Blažek, Dolejš, Lysek (78. Gajdušek), J. Pretzelmayer, V. Pretzelmayer (43. Prokop), Smolík, Velek, Šafránek, Bejvl, Strejc. Trenér: Jiří Dolejš.

