„První poločas byl z naší strany celkem dobrý. Když to srovnám s předchozím zápasem s Chlumčany, byli jsme fotbaloví a už to mělo nějaké parametry,“ pochvaloval si zkušený lodivod.

Hostům sice vyšel lépe vstup do zápasu, když se zásluhou Kutila dostali už ve čtvrté minutě do vedení. Jenže do poločasu s chutí hrající a osvěžujícím deštěm nadopovaný Mochtín skóre otočil. Dvěma góly se blýskl v pohodě hrající Smolík.

Když už to vypadalo, že utkání skončí těsnou výhrou domácího mužstva 2:1, vzali si slovo opět Hrádečtí. Konkrétně Sekyra, jenž necelé dvě minuty před závěrečným hvizdem srovnal po rohovém kopu na 2:2. V penaltách, které v přípravných zápasech nebývají pravidlem, měli více štěstí hosté, kteří je vyhráli 6:5.

„Za druhý poločas si ale Hrádek zasloužil vyrovnat,“ uznal trenér Jiří Dolejš a připomněl, že se jednalo o tvrdou, ale férovou bitvu. „I přes to, že jsme vedení neudrželi, mě těší výrazně zlepšený výkon oproti zápasu, který jsme tady hráli před týdnem,“ dodal kouč.

Další utkání sehrají jeho svěřenci v neděli. Opět na domácí půdě vyzvou od 17 hodin FK Nepomuk - tedy tým z krajského přeboru, který o víkendu remizoval v Sušici 2:2. A to i přesto, že ještě dvacet minut před koncem prohrával o dvě branky.