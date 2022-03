Nýrsko v poháru deklasovalo Malesice, zápas s bojovným sokem rozhodlo po pauze

Po změně stran ale nastal herní obrat, byť na výsledku se nic nezměnilo. „Ve druhé půli jsme vypadli z role. Byli jsme podráždění, nervózní, rozzlobení na sebe i rozhodčí. Čekal jsem, že poslední zápas před prvním mistrákem bude mít z naší strany lepší úroveň,“ štvalo Dolejše.

Z archivu Deníku: Fotbalisté TJ Sokol Mochtín (červení) porazili v generálce na mistrovské jaro soupeře z Měcholup 6:3.Zdroj: Deník/Jana Moulisová

Na každý pád: Mochtín vyhrál a na to, co bylo v nedělním utkání na půdě Měcholup dobře, může navázat a z toho, co bylo naopak úplně špatně, se může jedině poučit. Uvidí se v neděli, kdy Mochtín hraje od 14.30 hodin na hřišti záložního výběru divizního Slavoje Mýto. Jak utkání už o body dopadne?

Věřím, že jsme dobře připraveni a budeme z toho těžit celé jaro, přeje si ´Ševa´