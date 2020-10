V posledním mistrovském utkání před nucenou přestávkou fotbalisté Mochtína vybojovali jeden bod. Družina trenéra Jiřího Dolejše remizovala v rámci 8. kola krajské I. A třídy na půdě Svatoboru Hrádek 1:1. Následné penalty pak ovládli jednoznačně domácí borci. „Penalty? Ty jsou naší slabinou už delší dobu,“ posteskl si mochtínský kouč.

Mochtín (na archivním snímku hráč v bílém dresu) před pauzou remizoval v Hrádku. Bod bereme, tvrdí kouč Dolejš | Foto: Deník / Martin Mangl

Mochtín přitom do zápasu v Hrádku, který se hrál už bez divácké podpory, vstoupil lépe než domácí tým. Zásluhou parádní trefy čtyřiadvacetiletého Smolíka se v 39. minutě ujal vedení. „Zbyňa (Zbyněk Smolík – pozn. autora) to trefil krásně z přímého kopu, ale je nutno si přiznat, že to byla naše jediná šance, ze které jsme v první polovině zápasu mohli udeřit. V ofenzivě jsme byli naprosto bezzubí a domácí byli určitě lepším týmem,“ uznal Jiří Dolejš. Svou aktivitu domácí Svatobor přetavil ve vyrovnávací branku ještě před poločasovou přestávkou. „Zaslouženě,“ pokračoval trenér.