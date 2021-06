Mochtín do zápasu sice vstoupil dobře a vypracoval si dvě velké gólovky, ale hostující brankář vždy zasáhl. Pak ale začali úřadovat hosté, kteří se do konce prvního poločasu prosadili hned třikrát. Jmenovitě Voráček a dvakrát Viktora.

Domácí, kteří do zápasu nastoupili značně oslabeni, nestíhali a Nepomuk přidal další dva přesné zásahy. Poté sice snížil Smolík a hned záhy i Spasov, ale poslední slovo měli opět nepomučtí hráči, kteří upravili výsledek na konečných 6:2.

„Soupeř potvrdil, že hraje vyšší soutěž a podle toho to na hřišti také vypadalo. My navíc do zápasu nastoupili v okleštěné sestavě. Máme pár zraněných hráčů a někteří kluci z osobních důvodů nemohli,“ posteskl si trenér Mochtína Jiří Dolejš, jehož tým hraje další přípravný zápas v sobotu od 16 hodin s nýrskými Optiky.

„Čeká nás podle mého názoru ještě kvalitnější soupeř než Nepomuk. Snad nás bude trošku víc, abychom vůbec hráli,“ uzavírá trenér Sokola.

Gólová divočina na Dukle

Divokou přestřelku viděli fotbaloví fanoušci v Janovicích nad Úhlavou, kam k přátelskému utkání přijela rezerva Nýrska. V utkání bez obran a plném gólů nakonec zvítězili hosté 7:6. Dvě branky vstřelili Vávra s Maškem. Sedmkrát do černého se trefili také fotbalisté Nezamyslic, kteří zdolali béčko Sušice 7:4.

A aby toho nebylo málo, v akci byl o víkendu také Švihov, který však prohrál v rámci 2. kola Podbolfánské ligy s Kolovčí 1:6. A neuspěly ani Chudenice, které na stejném turnaji odevzdaly body favorizovaným Krchlebům (2:4).