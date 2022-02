V dresu mochtínského týmu se dvakrát prosadil Zbyněk Smolík, další branky přidali Jan Žiak a Jaroslav Pretzelmayer. V dresu Startu pálili pouze Minařík s Leitlem, oba borci ovšem zaznamenali shodně dva zásahy. „Ačkoliv jsme do zápasu nastoupili v okleštěné sestavě, musím jej hodnotit pozitivně. Uhráli jsme super výsledek s týmem z vyšší soutěže, ale potěšil mě i výkon, kterým jsme se prezentovali,“ liboval si kouč Jiří Dolejš.

Z podzimní části: FC Rokycany B - Sokol Mochtín (červení) 1:0.Zdroj: Deník/Jana Moulisová

Tlumačov podle jeho slov hrozil především z nakopávaných balonů, zatímco jeho tým těžil z rychlosti. „Ve druhém poločase jsme podle mě měli i více šancí a mohli vyhrát, ale remízu bereme. Na to, že to byl teprve druhý přípravný zápas, to bylo celkem dobré,“ doplnil.

A zároveň je Dolejš rád, že se jeho týmu, na rozdíl od jiných mužstev, problémy s covidem zatím spíš vyhýbají. „Já osobně jsem covid prodělal na přelomu listopadu a prosince a i několik dalších kluků z týmu. Vybrali jsme si to na zimní pauzu, takže teď máme trošku klid. Hráči nám spíš chybí z jiných důvodů jako jsou třeba pracovní povinnosti,“ vysvětluje Dolejš. Třetí utkání přípravy hraje jeho tým v neděli od 14 hodin na hřišti TJ Měcholupy. Hrát by se mělo na trávě, ale vyloučená není ani umělka.

