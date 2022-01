Mochtín na úvod přípravy porazil klatovský dorost, teď ho čeká Tlumačov

První přátelské utkání v zimní přípravě na jarní část sezony mají za sebou už i fotbalisté TJ Sokol Mochtín. Šestý tým krajské I. A třídy vycestoval bez svého hrajícího trenéra Jiřího Dolejše do Klatov, kde na místní umělé trávě v Kasárnách změřil síly s domácími fotbalisty do devatenácti let.

Z archivu: TJ Sokol Mochtín (modří) - SK Petřín Plzeň B. | Foto: Vlaďka Štychová

Ti sice bojovali, ale na fyzicky vyspělejší borce z Mochtína to nestačilo. Sokol o svém vítězství rozhodl už v prvním poločase, ve kterém se prosadil hned třikrát. Nakonec vyhrál 4:0. „Pro naše fotbalisty to bylo první seznámení s umělým povrchem nového hřiště v Klatovech. A na to, že se jednalo o první herní přípravu, se hrál docela pohledný a svižný fotbal,“ poznamenal pro klubový web Karel Šot, místopředseda fotbalového oddílu TJ Sokol Mochtín. Z archivu: TJ Sokol Mochtín (modří) - SK Petřín Plzeň B.Zdroj: Vlaďka Štychová V prvním poločase se hosté prosadili třikrát. Nejprve se po rohovém kopu hlavou trefil kapitán Jakub Bejvl, aby ve 24. minutě zvýšil už na 2:0 Jan Šafránek. Třetí branku přidal o dalších deset minut později Daniel Prokop. Škatulata, hejbejte se. Divizní Klatovy hlásí první změny, odchází mladý obránce „Po přestávce klatovský dorost zvýšil aktivitu, snažil se o korigování nepříznivého stavu, ale naše obrana pracovala spolehlivě a soupeře k zakončení prakticky nepustila. Čestný úspěch měl na dosah jen kapitán domácího týmu Weber, ale jeho zakončení z volného přímého kopu šlo mimo bránu,“ popisoval Karel Šot průběh úvodní části druhé půle. Z archivu: TJ Sokol Mochtín (modří) - SK Petřín Plzeň B.Zdroj: Vlaďka Štychová Za Mochtín se ještě pět minut před koncem prosadil kanonýr Jan Žiak, který přízemní střelou kosmeticky upravil již tak vysokou výhru. Podle slov místopředsedy Karla Šota se jednalo o slušný a férový zápas, který však komplikoval nepříjemně silný vítr. Další utkání hrají Mochtínští v sobotu 5. ledna od 12 hodin proti Tlumačovu. Duel hostí stejně jako o uplynulém víkendu s dorostem U19 umělá tráva v Klatovech. Je to jen příprava, ale nebudu lhát. Z gólů mám velkou radost, přiznala posila