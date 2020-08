Pojďme se nyní ještě vrátit za letní přípravou. V ní jste prohráli ve Kdyni, ale pak porazili Nepomuk a smetli Chanovice. Navíc jste opanovali také tradiční turnaj v Dešenicích O pohár starostky městyse Dešenice. Jak celou přípravu vlastně hodnotíte?

(zamýšlí se) Letní příprava je vždycky trošku specifická a je poznamenána různými absencemi. Ať už je to z důvodu dovolených nebo kvůli něčemu jinému. Výsledkově se nám celkem dařilo, dokázali jsme vyhrát třeba v Nepomuku (krajský přebor), ale moc bych to nepřeceňoval. Soupeřům třeba mohlo chybět několik hráčů, navíc je to stále jenom příprava. Důležitější budou až mistrovské boje. Jsem samozřejmě rád, že jsme si zahráli a nabrali nějakou kondici, potrénovali. Na druhou stranu se nám teď úplně rozpadl kádr, v posledních dvou zápasech se nám zranilo snad sedm hráčů, kteří nám budou minimálně na začátku sezony citelně chybět.

Máte pravdu, důležité budou až mistrovské zápasy. Hned ten první vás čeká v neděli doma proti Slavoji Žihle, který jste vloni na podzim porazili 2:0, ale v březnu letošního ročku jste prohráli na jeho půdě 1:3.

My to tak s nimi máme vždycky. Doma je většinou porazíme, ale venku se nám proti nim nedaří. Zvlášť, když se hraje na jejich malé a specifické umělce. Tam nám to zkrátka moc nejde.

Jaké utkání očekáváte tentokrát?

Jsem zvědavý, ale vůbec nevím, co od tohoto zápasu, ale vlastně i celé sezony očekávat. Dlouho se nehrálo, někdo mohl oslabit, někdo jiný zase posílit. Uvidí se až na hřišti. Každopádně Žihli máme na úvod před vlastními fanoušky a rozhodně chceme zvítězit, i když víme, že nás nečeká nic jednoduchého.

Jaké jsou vaše cíle do startujícího ročníku druhé nejvyšší krajské soutěže?

Cílem je jednoznačně záchrana. Je důležité, abychom zachytili úvod sezony, protože vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru nikdy nevíte, co se stane…

Myslíte si, že by se mohla opakovat situace z loňského jara a sezona by se kvůli onemocnění Covid-19 mohla přerušit nebo znovu předčasně ukončit?

Chtěl bych říct, že nejsem zastáncem nějakých roušek či dalších opatření. Podle mě je kolem toho až moc velká panika. A díky tomu si myslím, že to reálné je. Jsem v tom fakt skeptický. I proto musíme sezonu dobře začít a nahrát nějaké body hned v úvodu, kdyby se později zase něco přihodilo…