Podle slov jednoho z trenérů výběru Okresního fotbalového svazu (OFS) Klatovy Pavla Vacka byla na Plzeňsku k vidění velká přehlídka talentované mládeže. A také to, že děti v době koronavirové pandemie nezahálely a předváděly velmi atraktivní fotbal, který přítomné diváky bavil.

„Náš tým se hned od začátku naladil na vítěznou vlnu a postupně porazil výběry OFS Plzeň-sever 2:0 a poté i OFS Plzeň-město 4:0,“ popisoval Vacek průběh prestižního krajského turnaje.

OFS Klatovy U12.Zdroj: archiv Pavla Vacka

Krasojízda borců (a jedné dívky) z Klatovska pokračovala i v zápase s fotbalisty z Tachovska, které porazili jednoznačně 3:0. „Následně přišla ztráta za remízu 0:0 s Domažlicemi, kdy jsme sice měli převahu, ale neproměňovali jsme šance,“ posteskl si trenér.

Jediná porážka na prvním turnaji přišla vzápětí proti OFS Rokycany (1:2). „Po krátkém odpočinku jsme si ale napravili reputaci výhrou 4:1 nad týmem jižního Plzeňska a turnaj tak zakončili opět zlepšeným výkonem a zaslouženým vítězstvím. Řekl bych, že všichni zúčastnění hráči zaslouží absolutorium a určitě udělali radost nejen nám trenérům, ale i svým fanouškům, kteří je přijeli povzbudit,“ tvrdil trenér Okresního fotbalového svazu Klatovy Pavel Vacek.

„Trochou smůly pro nás bylo to, že jsme na poslední chvíli museli oželet tři hráče, kteří zůstali v posteli doma. To se projevilo při zápasech s Domažlicemi a Rokycany, kdy nám to tak neběhalo a nedokázali jsme dotáhnout v pravou chvíli slibně rozehrané akce,“ dodal trenér Vacek s tím, že celkově s výkony mladíků panuje určitě veliká spokojenost. Ve Vejprnicích skončili třetí.

OFS Klatovy reprezentovali - hráčský kádr: Kratejl, Ducháč (Sušice), Mareš, Rauner, Slováček, Zálešák (Klatovy), Frýzek, Korbel, Šůsová (Horažďovice), Czerwek, D. Holeček, Š. Holeček, Šebesta (Hrádek). Trenéři: Pavel Vacek a Ludvík Frémut. Vedoucí předseda komise mládeže: David Gajdušek.