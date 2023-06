21. a 22. června proběhlo na stadionku FC Nasavrky v Pardubickém kraji celorepublikové finále výběrů okresního fotbalových svazů v kategorii mladších žáků. Do tzv. final four, které se hrálo opět jako memoriál Vladimíra Betky se probojovali i mladí fotbalisté Okresního fotbalového svazu Klatovy, kteří prošli jako nůž máslem krajskou sérii turnajů, a poté i semifinálovým turnajem proti Chebu a Jindřichově Hradci.

Výběr OFS Klatovy skončil ve finále na druhém místě. | Foto: OFS Klatovy

A ani v Nasavrkách se družstvo z Pošumaví neztratilo, naopak. Ve finále výběr Klatovska, který reprezentovaly naděje ze čtyř klubů okresu (TJ Sušice, FK Horažďovice, TJ START Luby a TJ Svatobor Hrádek) vybojoval parádní druhé místo, když nestačil (v závěrečném zápase) pouze na vítěze z Pražského FS.

HLASUJTE! Kdo bude na Klatovsku fotbalista sezony?

„Musíme si přiznat, že v letošním ročníku jsme byli hrozně blízko celkovému vítězství, a proto nás tohle trochu mrzí. Na druhou stranu kluci zaslouží obrovskou porci uznání, co již ve svém věku umí a jak se dokážou prezentovat nejen na hřišti, ale i mimo - přístupem či chováním," pochvaloval si jeden z trenérů výběru Pavel Vacek. „Proto my jako trenéři hráčům přejeme do dalších sezon mnoho podobných úspěchů a vytrvalosti v tréninkové práci a píli. Potenciál na to mnozí mají a my bychom jim tohle rádi dopřáli," doplnil kouč.

Výsledky OFS Klatovy v celorepublikovém finále: OFS Klatovy - OFS Jeseník 1:1, OFS Klatovy - OFS Trutnov 6:0, OFS Klatovy - Pražský FS 1:3. Konečná tabulka turnaje: 1. Pražský FS (6:2, 9 bodů), 2. OFS Klatovy (8:4, 4 body), 3. OFS Jeseník (5:4, 4 body), 4. OFS Trutnov (1:10, 0 bodů).

Výběr OFS Klatovy skončil ve finále na druhém místě.Zdroj: OFS Klatovy

OFS Klatovy reprezentovali: Josef Mach, Roman Karkachov, Vojtěch Vaněk, Jakub Vítek, Lukáš Veselý (všichni TJ Sušice), Petr Frýzek, Filip Šimanovský (oba FK Horažďovice), Oldřich Dundr, Štěpán Hodan, Matyáš Matějka, Ivan Pop, David Zahálka (všichni TJ Start Luby), Jakub Kolář, Pavel Míka (oba TJ Svatobor Hrádek). Trenéři: Pavel Vacek, David Gajdušek.

KANONÝŘI DENÍKU: Gólovým králem Klatovska se stal kolinecký zabiják Altman