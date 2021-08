Starší dorost pod vedením kouče Martina Lepešky se s tamním týmem, který vede jako trenér zkušený Milan Dejmek – současně lodivod dospělého A-týmu divizního FC Rokycany – přetahoval.

V 19. minutě vedl 1:0, aby šest minut po změně stran prohrával 1:3. Klatovy se ale nevzdaly a třemi góly nakonec atraktivní duel otočily.

Fotbaloví dorostenci SK Klatovy 1898 (na archivním snímcích hráči v červenobílých dresech) si z Plzně odvezli výhru (U19), ale i porážku (U17).Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Začali jsme dobře a poměrně rychle se dostali do vedení. Pak jsme ale nepochopitelně upustili od naší hry, která nám nesla ovoce. Místo jednoduchosti a rychlosti jsme se snažili nesmyslně kombinovat, kazili jsme jednoduchého přihrávky a dělali hrubé chyby," smutnil kouč klatovského mančaftu Martin Lepeška.

Domácí vyrovnali a po hrubé chybě se těsně před pauzou dokonce dostali do vedení. „Klasický šatňák. V kabině jsem pak musel zvýšit hlas, ale asi to moc nepomohlo, protože na začátku druhého poločasu jsme dostali třetí branku," pokračoval v hodnocení trenér SK Klatovy 1898 do devatenácti let.

Zdroj: Deník/Martin Mangl

Naštěstí pro tým z Pošumaví přišel z kopačky Webera rychlý kontaktní gól a následný obrat. „Za to musím kluky určitě pochválit. I když prohrávali, nezabalili to. Z celkového pohledu si myslím, že jsme zvítězili zaslouženě, ale musím pochválit také domácí Sportovku, která mě překvapila," dodal kouč.

Zatímco starší dorostenci si v Plzni na Roudné připsali první vítězství a tři body do tabulky, fotbalisté Klatov do 17 let schytali v západočeské metropoli pořádně krutý debakl. Neuhlídali totiž zejména čtyřgólového kanonýra Lanka a nakonec padli vysoko a jednoznačně 2:10.

SŠ Plzeň U19 – SK Klatovy 1898 U19 3:4

Poločas: 2:1. Branky: 37. Marek, 40. Marval, 51. Maška – 19. a 56. Weber, 53. Šlechta, 70. Pešek. Rozhodčí: Šiška. ŽK: 3:1. Diváci: 40.

Sestava SK Klatovy 1898 U19: Baloun – Šašek, Šťastný, Pham Quyet Tien (83. Lucák), Šlechta, Weber (72. Hošek), Pešek, Pretzelmayer, Tomaka, Fiala, Říha. Trenér: Martin Lepeška.

SŠ Plzeň U17 – SK Klatovy 1898 U17 10:2

Poločas: 6:1. Branky: 7., 12., 20. a 64. Lank, 27., 40. a 86. Vykoupil, 37. a 43. Voloshchuk, 51. Daněk vlastní – 26. Vaňourek, 53. Jakub Potužník. Rozhodčí: Šiška. ŽK: 1:1. Diváci: 40. Sestava SK Klatovy 1898 U17: Sklenárik – Brožík, Daněk, Berka, Yordanov (46. Toman), Jan Potužník, Hošek, Kortán, Vyčichl, Boublík (70. Dulka), Vaňourek (46. Jakub Potužník). Trenér: Karel Žák.