V České divizi dorostu se o víkendu odehrálo oficiální 5. kolo, v rámci něhož hostily oba klatovské výběry (do 17 a 19 let) SKP České Budějovice.

Starší dorost po vedením trenéra Martina Lepešky porazil v janovickém azylu svého soupeře díky dvěma trefám Fialy 2:1. „Do stavu 2:0 jsme byli na hřišti lepším týmem a měli zápas plně pod kontrolou. Po hodině hry ale soupeř snížil, vycítil šanci a zatlačil nás. Naštěstí jsme to ustáli a výsledek ubránili, i když nás jednou zachránila i tyčka. Celkově jsme si ale o ten jeden gól asi zasloužili vyhrát,“ hodnotil zápas trenér klatovského staršího dorostu Martin Lepeška. Nedařilo se naopak fotbalistům do 17 let, kteří prohráli 1:6.

V krajském přeboru dorostu se nejvíce dařilo společného výběru Horažďovic a Svatoboru Hrádek, který si smlsnul na týmu plzeňské Košutky.

Starší dorost zvítězil 6:1, fotbalisté v kategorii do sedmnácti let si s protivníkem z hlavní západočeské metropole poradili jednoznačně 9:1.

Parádní vystoupení mají za sebou mladí fotbalisté Kolince, kteří si v pátém kole krajské soutěže dorostu pohráli s Blovicemi, které porazili jednoznačně 7:0.

Cenné dva body vybojoval sdružený tým Hradešic a Nalžovských Hor, který po remíze 1:1 zvládl penaltový rozstřel na půdě FK Žákava, a také Sušice, která po nerozhodném výsledku 2:2 ovládla penalty ve Štěnovicích.

Společné družstvo Horažďovic a Svatoboru Hrádek opět úřadovalo. Tentokrát v kategorii žactva. Starší fotbalisté zvítězili v Lubech nad místním Startem 5:2 a výhru si z předměstí Klatov odvezli také mladší žáci, kteří po vzoru zkušenějších kolegů nastříleli rovněž pět gólů, ale ani jednou neinkasovali.

Kanonádou se svým fanouškům, především pak rodičům, odvděčili fotbalisté starších žáků SK Klatovy 1898, kteří doma na Rozvoji rozstříleli Tachov 8:0. Těžko uvěřitelný výsledek se urodil v sousedním okrese, kde domácí TJ Jiskra Domažlice (mladší žáci) zdecimovala mladíky Vejprnic 42:0.

Nejvýraznější vítězství v rámci víkendového programu okresního přeboru starších žáků si připsaly fotbalové naděje z řad klatovské rezervy, které porazily Švihov 6:1. Mezi mladším žactvem oslnila záloha TJ Start Luby, která si na půdě Strážova otevřela střelnici.