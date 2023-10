Mládežnický fotbal: Mladíci z Pošumaví dostali od pražského Motorletu 45 branek

Podívejte se v pravidelném přehledu Deníku na to, jak si o uplynulém víkendu vedli mladí fotbalisté z Klatovska ve svých soutěžích. Dařilo se například divizním žákům TJ Start Luby do dvanácti let, kteří na domácím hřišti přemohli Junior Strakonice. Drtivý debakl naopak ve stejné soutěži musely přijmout Klatovy, které od svých vrstevníků z pražského Motorletu dostaly na domácím hřišti neuvěřitelných 45 gólů.