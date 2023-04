MLÁDEŽNICKÝ FOTBAL: Dorostenci Kolince přetlačili v Klatovech výběr Nýrska

Podívejte se na to, jak si o uplynulém víkendu vedli mladí fotbalisté z Klatovska. V akci byli dorostenci SK Klatovy 1898 v České divizi do 17 i 19 let, ale hrála se také krajská soutěž dorostu či přebor mladších a starších žáků. I v těchto soutěžích má okres svoje reprezentanty.

