V Plzni jste prohráli jednoznačně 2:5. Trenér mluvil o strašidelném výkonu. Jak utkání hodnotíte vy?

Celkově toto utkání hodnotím jako nejméně vydařené ze všech, co jsme zatím po nucené pauze odehráli. Byli jsme všude druzí a podle toho také vypadal náš výkon.

V čem vám dělal plzeňský soupeř největší problémy? Domácí útočník Tomáš Řehoř vás pořádně trápil…

Jak jsem již uvedl, byli jsme všude druzí a nestíhali jsme náběhy domácích. Na druhou stranu si nemyslím, že tento hráč (Tomáš Řehoř) byl nějak rozdílový. Spíše to bylo fakt špatné z naší strany. Možná jsme se uspokojili posledními výkony a výsledky a mysleli si, že to i na Doubravce půjde samo. Opak byl ale pravdou a všichni jsme to viděli. Na hřišti bylo vidět, že bez běhání a bojovnosti to prostě nepůjde…

Ve druhém poločase jste se mírně zlepšili, přesto jste inkasovali tři branky. Co vám v kabině po úvodní půli říkal kouč Hoffmann?

Trenér byl samozřejmě nespokojený, musel i lehce zvýšit hlas, což se mu vůbec nedivím. Udělali jsme nějaké změny v sestavě, muselo se s tím něco udělat.

V závěru jste dvěma góly alespoň snížili. Byly tyto trefy pozitivní na vašem výkonu v tom smyslu, že se fotbal hraje až do konce?

Bylo to již pouze kosmetické a na našem špatném výkonu to nic nemění.

V zápase opět dostali příležitost především mladíci z dorostu. Jak jako jeden z nejzkušenějších hráčů týmu vidíte jejich přínos pro tým?

Myslím si, že si naši mladí kluci vedou dobře, mají obrovskou šanci zahrát si od podzimu divizi. Nikdo z nás v minulosti neměl takovou příležitost ukázat se v tolika zápasech a říct si tím o sestavu. Záleží jen na nich, jak k tomu přistoupí, protože je velký rozdíl mezi dorostem a muži. Ale musí makat dvakrát víc, než byli zvyklí.

V příštím kole Memoriálu vás čeká Petřín, který z pěti zápasů hned čtyřikrát vyhrál. Jaké utkání očekáváte a jak se na něj těšíte?

Na Petřín momentálně slyším jenom chválu, ale těším se na tento zápas jako na každý jiný. Musíme se poučit ze zápasu na Doubravce a předvést úplně odlišný výkon. Mnohem lepší…

S Petřínem hrajete v pátek a hned v neděli změříte síly s Holýšovem. Na rozdíl od jiných týmů po koronavirové pauze absolvujete velké množství zápasů. Je to pro vás lepší řešení, než jen trénovat a někde běhat?

Momentálně je nás na každém tréninku kolem třiceti a je velmi náročné poskládat tréninky. Nikdo není rozdělený jako hráč „áčka“ či „béčka“, všichni mají stejnou šanci se porvat o divizi, což je jenom dobře. Samozřejmě nejvíc se to ukáže v zápasech, takže můžeme být rádi, že jich máme tolik.