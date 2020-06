Martine, jak hodnotíte utkání proti staršímu dorostu Viktorie Plzeň, které jste prohráli vysoko 2:5?

V první řadě to byla další kvalitní příprava. A také jsem rád, že jsme tohle utkání mohli odehrát doma před vlastními fanoušky, kterých se přišlo podívat celkem dost. Prohráli jsme, podle mého názoru byl největší rozdíl v práci s balonem. My se musíme naučit více vážit míče, protože když ho získáme, rychle o něj hned přijdeme. Ale také byl rozdíl daný fyzickými silami. Soupeř trénuje čtyřikrát týdně, a to se musí někde projevit.

Jak byste popsal svou branku do sítě Viktorie?

Byla to individuální akce Ondry Mareše, který zatáhl balon do vápna a dal to krásně pod sebe. Z první rány to ještě nevyšlo, ale odražený míč jsem vystřelil levou nohou do prostoru, do kterého se gólman už nedostal.

Na Memoriálu Matěje Strejčka jste obsadili konečné sedmé místo. Jak byste zhodnotil počínání týmu na tomto krajském turnaji?

Byla to velká škola, především pro naše mladíky. Měli šance odehrát sedm těžkých zápasů a teď by pro ně neměl být takový skok mezi dorostem a muži. Trenér prostřídal snad třicet hráčů a každý měl možnost ukázat se a nabrat cenné a potřebné zkušenosti.

Jak jste viděl první fázi přípravy po koronaviru? Kromě Memoriálu jste odehráli také několik dalších přípravných zápasů…

Celou tuhle fázi nás trénovalo kolem třiceti. To jsem v Klatovech ještě nezažil. Je to jeden z dlouhodobých cílů celého vedení – stavět na svých odchovancích, a myslím, že předseda (Jindřich Sojka) musí mít radost.

Hlavní přípravu na nový divizní ročník začínáte už 15. července. Na čem ještě musíte zapracovat?

Hlavně mladí kluci do sebe musí dostat poziční hru. Abychom se dobře posouvali, nebyly mezi námi velké mezery a působili jsme kompaktně. A ta nadstavba s balonem už je pak na každým individuálně. A samozřejmě se určitě bude pracovat na kondici.

Jak vy osobně se těšíte na ostré zápasy a jaké si dáváte cíle do sezony 2020/21?

Těším se strašně na každý zápas. Ale ty ostré už nám všem určitě chybí a doufáme, že všechno bude jako dřív. Mým přáním je, abychom hráli v divizi obstojnou roli, a hlavně bych si přál, aby kluci, kteří se nedostanou do toho pomyslného kádru áčka, nevěšeli hlavu a vzali si za své, že by měli dovést naše béčko do I. A třídy a posunout fotbal v Klatovech zase o stupínek nahoru.