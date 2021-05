Kapitán fotbalových Klatov Milan Mészáros si ale více než vstřeleného gólu cenil povedeného výkonu, kterým se on a jeho spoluhráči na hřišti Přeštic v rámci dalšího zápasu memoriálu Matěje Strejčka prezentovali.

Na zisk tří bodů to sice nakonec nestačilo, ale remíza 1:1 s velice silným a ambiciózním týmem se počítá.

„Výsledek hodnotím po minulém týdnu, kdy jsme vysoko prohráli v Domažlicích, určitě pozitivně. Přeštice častěji držely míč na svých kopačkách, ale my jsme tam měli řadu zajímavých akcí. Především v prvním poločase, kdy jsme spálili ještě dvě velké tutovky,“ komentoval zápas Milan Mészáros.

Vy sám jste k dobrému výsledku přispěl vstřeleným gólem. Jak byste ho popsal?

Michal Marek kopl parádní roh. Míč propadl až ke mně na zadní tyč a do branky jsem ho pak už donesl vším možným (usmívá se).

Vyrovnávací branku přeštičtí fotbalisté načasovali až na konec utkání. Trefil se kanonýr Arzberger. Nemrzí vás, že jste vedení neudrželi až do závěrečného hvizdu?

Samozřejmě nás mrzí každý inkasovaný gól či bodová ztráta. Ale musíme být upřímní, Přeštice si za svou aktivitu bod zasloužily.

Zatímco minulý týden jste v Domažlicích utrpěli debakl (0:12), teď jste uhráli cennou remízu na půdě týmu, který se netají ambicemi postoupit do ČFL a v nedohraném ročníku divize A neměl konkurenci. Co bylo teď oproti duelu na Chodsku jinak?

Přeštice hrají špičku divize, Domažlice se zase pohybují na vrcholu ČFL, a to je pořád velký rozdíl. Zápas proti Jiskře nám absolutně nevyšel a určitě jsme se z něj v určitých fázích poučili. Takže to bylo asi tentokrát jinak…

V dalším zápase vás čeká plzeňská Doubravka. Jaké utkání očekáváte? Připravujete se nějak na soupeře?

Upřímně zatím ne. Spíše se soustředíme sami na sebe a tréninky směřují k přípravě na novou sezonu než na konkrétní zápasy v rámci tohoto kvalitního turnaje.