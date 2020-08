Měčín zdolal Měcholupy. Malý Bor si vyšlápl na Budětice

Kompletní porci sedmi zápasů zahajovacího kola má za sebou okresní přebor fotbalistů. Hned na úvod na sebe narazily dva nejlepší týmy uplynulého – předčasně ukončeného – ročníku. Měčín, jenž by jistě rád postoupil zpátky do krajské I. B třídy, přivítal na domácím hřišti borce z Měcholup, kteří vloni ze třinácti zápasů vybojovali rovných 34 bodů, přičemž se ani jednou nestalo, že by ze zápasu odcházeli s nulovým bodovým ziskem.

Začal okresní přebor fotbalistů. | Foto: Aneta Kalivodová

Jenže každá série jednou končí, a ta měcholupská skončila v sobotu právě na půdě Měčína. Vítězové o třech bodech rozhodli hned v úvodu, ve kterém se během šesti minut prosadili Šteffel s Jarešem. Měcholupy kontrolovaly až dvacet minut před koncem, byť ani jeden z jejich hráčů nakonec nebyl zapsán do kolonky střelců – do vlastní sítě totiž mířil měčínský Němec. Osmdesát diváků v ochozech už do konce utkání branku nevidělo, a tak Měčín svého rivala zdolal těsně 2:1 a oplatil mu porážku z posledního vzájemného měření sil v domácím prostředí (0:2). Šest branek za zápas? Už se mi to párkrát stalo, culí se Michal Poupa Přečíst článek › Nejvíce branek padlo v prvním kole v Nýrsku, kde domácí béčko hostilo janovickou Duklu. I díky hattricku Tadeáša Kohouta nakonec zvítězilo 5:3. Stejný počet branek a k tomu pořádkou dávku penaltových pokusů viděli fotbaloví fanoušci také v Dlouhé Vsi, kde tamní Tatran přivítal Chudenice. Dlouhá Ves v zápase vedla 3:1 a 4:2, ale nakonec se musela smířit „jen“ se dvěma body za výhru 7:6 po penaltovém rozstřelu. Strážov coby čtvrtý tým sezony 2019/2020 na úvod nečekaně narazil, padl totiž na půdě rezervy TJ Start Luby 0:2. Okresní přebor, 1. kolo: Budětice – Malý Bor 1:2 (0:1, 89. Hlavin – 19. Šimpla, 51. Kocum), Nezamyslice – Hradešice 0:3 (0:2, 27. Panuška, 40. Vaněček, 71. Raška), Měčín – Měcholupy 2:1 (2:0, 2. Šteffel, 6. Jareš – 69. Němec vlastní), Dl. Ves – Chudenice 4:4 (7:6 na penalty, 2:1, 37. M. Brabec, 43. Blažek, 52. Tomanec, 59. Kodýdek z penalty – 10. Stelzer, 54. Stryczek, 65. J. Soupír, 90+4. Pavel Vachtl), Nýrsko B – Janovice 5:3 (2:2, 14., 21. a 62. Kohout, 59. Škvarenina, 82. Kadlec – 33. a 79. Urban, 37. Šlegl), Kašperské Hory – Mochtín B 1:4 (0:4, 65. Řimnáč – 14., 29. a 33. Jaroslav Pretzelmayer, 43. Vlk), Luby B – Strážov 2:0 (1:0, 38. Flosman, 90. Hosnedl).

