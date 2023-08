/Z OKRESNÍHO PŘEBORU/ Druhé domácí utkání, druhá výhra. Ale zatímco na úvod sezony se na ni proti Měčínu pořádně nadřeli, ve víkendovém utkání nového ročníku okresního přeboru vládli od samotného začátku. Fotbalisté TJ Sokol Hradešice porazili na domácím hřišti Vrhaveč vysoko 4:0 a v tabulce soutěže jsou po třech odehraných kolech čtvrtí s dvoubodovou ztrátou na Malý Bor, který je zatím stoprocentní.

Fotbalisté TJ Sokol Hradešice (žlutočerní), archivní snímek. | Foto: David Koranda

Svěřenci trenéra Františka Melky staršího o osudu utkání s Vrhavčí rozhodli už v prvním poločase, ve kterém soupeři nasázeli všechny branky. Dvě z nich obstaral teprve 19letý David Šašek, který se jednou trefil z penalty.

„Musím říct, že tenhle zápas jsme zvládli s velkým přehledem. Víc než ze čtyřbrankového vedení za první poločas, mám radost z předvedené hry. Hráli jsme pěkný kombinační fotbal ve vysokém tempu, na který soupeř nebyl schopný účinně reagovat,“ liboval si ostřílený trenér Hradešic.

„V týdnu se nám začnou do týmu vracet absentující hráči, což přinese tolik potřebnou konkurenci, bez které to prostě dlouhodobě nejde. Jsem přesvědčený, že to naši hru ještě zlepší a venkovní utkání o víkendu opět zvládneme, vyhlíží lodivod už následující duel na hřišti Sokola Plánice.

TJ Sokol Hradešice – TJ Sokol Vrhaveč 4:0

Poločas: 4:0. Branky: 36. z penalty a 38. Šašek, 17. D. Vaněček, 22. Gabriel. Rozhodčí: Mazán. ŽK: 1:3 (70. Zdichynec – 11. Důlovec, 64. Reitmajer, 67. Valvoda). Diváci: 70. TJ Sokol Hradešice: Písečný – Frančík, Gabriel (60. Vachovec), Hosnedl, Říha (82. M. Kodýtek), Šašek, D. Vaněček (82. A. Kodýtek), F. Vaněček, Buchta, Zdichynec, Šrámek (71. Uhlík). Trenér: František Melka. Vrhaveč: F. Lorenc – Valvoda, Mundl, Schwarz, O. Fait, Hrach, Votípka (61. Důlovec), Malenka, Reitmajer, Z. Fait, Macháček. Trenér: David Hrach.

