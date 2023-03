Na podzim doma remizovali 1:1 a vyzrát na soupeře z Malého Boru se fotbalistům rezervního výběru TJ Sušice nepovedlo ani v jarní odvetě. Sušice, která na tom před vzájemným zápasem byla v tabulce o bod lépe, prohrála o víkendu v rámci 14. kola okresního přeboru na hřišti soupeře 1:3 a propadla se v tabulce na osmou příčku.

TJ Sušice B (bílí) vs. SK Malý Bor 1929 - ilustrační snímek. | Foto: David Koranda

Malý Bor, který o svém vítězství nad svým sokem rozhodl už v úvodu, ve kterém během třinácti minut vstřelil dvě branky, poskočil na šesté místo. „Domácí tým zaslouženě zvítězil. Mužstvo, které za poslední dva roky našlo tu správnou chemii a týmového ducha šlo do vedení již v 5. minutě, kdy utekl domácí Míra Šipla a trefil tu nejmenší skulinku mezi nohou a zadní tyčí gólmana Maříka. Z další akce se za pár minut prosadil domácí Ivan Ivasiuk po povedené akci našeho bývalého spoluhráče Krištofa - 2:0. My naopak branku přímo neohrozili,“ popisoval obraz hry v prvním poločase sušický fotbalista Martin Kalný.

Ten v 76. minutě vstřelil jedinou branku svého týmu, ale to jen korigoval skóre na konečných 1:3. Ještě předtím (chvíli po změně stran) se v domácích barvách prosadil Václav Petřík. „Po výměně stran jsme možná měli herní převahu, nicméně kombinační souhra nám na trávě absolutně nešla, na rozdíl od domácích. Ti nás opět ´vymíchali´ a na 3:0 zvýšil Petřik do prázdné brány. Čtvrt hodiny před koncem jsme sice vstřelili symbolický gól, jenomže to bylo vůbec to poslední, co utkání nabídlo,“ doplnil třicetiletý fotbalista TJ Sušice.

SK Malý Bor 1929 – TJ Sušice B 3:1

Poločas: 2:0. Branky: 5. M. Šipla, 13. Ivasiuk, 50. V. Petřík – 76. Kalný. Rozhodčí: Moravec – Lojík, Nedvěd. ŽK: 2:2 (21. Vonášek, 66. Jára – 18. Kalný, 23. Šlais). Diváci: 60. Sestava SK Malý Bor 1929: Lád – Chodl, Vonášek (53. Kliment), Sládek, Kocum, Trubač (80. Dáňa), Šmrha, Krištof, V. Petřík (68. Nováček), M. Šipla (53. Jára), Ivasiuk. Trenér: Josef Chalupný. Sestava TJ Sušice B: Mařík – Bachroň, Šlais, Kalný, Haspekl, Kubín, Pavel Hubáček, Blažek, Kratejl, Vinický, Faraon Catalin. Trenér: Radek Mottl.

