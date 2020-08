„Oba týmy do zápasu nastoupily nekompletní, nám chyběli nějací hráči, soupeři také. První poločas z naší strany nebyl příliš dobrý. V naší hře byla spousta nepřesností, zkažených přihrávek,“ komentoval průběh první půle trenér domácího Startu Radek Pikhart.

Po pauze se ale všechno změnilo. Domácí přeřadili na vyšší rychlostní stupeň a nakonec se dočkali vítězství. „O poločasové přestávce jsme si v kabině něco řekli a ve druhém dějství se výrazně zlepšili. Mrákov jsme začali přehrávat, začali jsme si vytvářet šance a pět minut před koncem po rohovém kopu díky trefě Karla Šleise udeřili,“ pokračoval kouč Lubů, jenž se zároveň ohlédl za celou letní přípravou a prozradil cíle směrem k blížícímu se novému ročníku krajské I. A třídy.

„Příprava byla tradičně ovlivněná tím, že spousta hráčů měla dovolenou. První zápasy jsme tak hráli v okleštěné sestavě. Postupem času se to ale zlepšilo a věřím, že jsme na soutěž připravení. A cíle? Nemít sestupové starosti a umístit se v lepší polovině tabulky. To bychom si přáli. A samozřejmě chceme zapracovat do našeho týmu mladé hráče, především naše odchovance. To je priorita,“ sdělil Deníku trenér Radek Pikhart.