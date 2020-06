Velmi dobrá nálada panovala v táboře fotbalového oddílu TJ Start Luby po druhém přípravném zápase s Chanovicemi, který svěřenci trenéra Radka Pikharta odehráli na domácí půdě. Loňský účastník nejvyššího přeboru Plzeňského kraje potvrdil roli papírového favorita a soupeře, který hraje I. B třídu, deklasoval 5:1. Luby tak odčinily minulou porážku na půdě Hrádku u Sušice, kde padly 1:4.

„Zápas se mi hodnotí dobře, podle výsledku dopadl mnohem lépe než duel předtím proti Hrádku. Je ale nutno přiznat, že soupeř byl o trošku slabší,“ komentoval Pikhart vysoké vítězství.

Dvě branky v dresu vítězů zaznamenali zkušený Pavel Čipera a mladíček Jan Holý. Pátou branku přidal Janda. Střelecký apetit svých svěřenců ale lubský kormidelník chválit příliš nechtěl. „Ano, Pavel s Honzou sice dali dvě branky, ale byly to trefy po pěkné spolupráci s ostatními hráči. Branky dávali prakticky do prázdné branky. Teď stáli na správném místě oni, příště to zase může být někdo jiný,“ říká zkušený trenér, jehož svěřence čeká další přípravné utkání již v pátek od 18 hodin na hřišti Holýšova. Tedy týmu, který válčí v krajském přeboru.