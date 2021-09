Do tamního areálu totiž k exhibičnímu utkání dorazí SigiTeam - mužstvo legendárního útočníka pražské Sparty a v současné době televizního experta Horsta Siegla. Za jeho mančaft hrávají bývalí vynikající fotbalisté, ale i hvězdy jiného sportovního odvětví či filmového průmyslu.

Ladislav Vízek, Antonín Panenka, Vladimír Šmicer, Jan Koller, Pavel Kuka, Jiří Novotný, Tomáš Vlasák, Jakub Kohák či Sagvan Tofi. To je jen malý výčet legend svého oboru, které nastupují v barvách populárního týmu hvězd.

SigiTeam (na archivním snímku) v akci na exhibicích v jiných obcích či městech.Zdroj: archiv Deníku

Ptáte se, kteří borci v pátek do areálu v Lubech nakonec dorazí? „To nevíme ani my, ale určitě přijede Horst Siegl. Jinak se necháme překvapit,“ usmál se předseda TJ Start Luby Radek Pikhart, jenž zároveň prozradil, jak SigiTeam k oslavám nalákal. „Celé se tu urodilo už vloni v Rudě, kde jsme se s Horstem domluvili. U nás je hodně sparťanů, tím to bylo asi jednodušší,“ culil se.

TJ Start Luby vs. SigiTeam (pátek 3. září od 18 hodin)Zdroj: SigiTeam

„Rád bych na akci pozval všechny fotbalové fanoušky, nejen našeho oddílu. Přijedou bývalí vynikající fotbalisté a také předpověď slibuje pěkné počasí. Přijďte s námi oslavit 90 let od založení klubu a užít si parádní fotbalový večer,“ zve příznivce Radek Pikhart.

Ladislav Vízek, fotbalový internacionál a častý člen sestavy SigiTeamu.Zdroj: archiv Deníku

Soupeřem SigiTeamu budou domácí fotbalisté, kteří mají v barvách červenobílého oddílu už leccos odkopáno. „Doplnění o pár kluků z aktuálního kádru. Musíme myslet také na to, že áčko i béčko o víkendu čekají mistrovské zápasy, takže za Luby nastoupí takový mix,“ vysvětlil předseda oddílu.

Po utkání, ve kterém o výsledek určitě nepůjde, se fanoušci mohou těšit na autogramiádu všech účastníků. Tak neváhejte a dorazte! Úvodní výkop je naplánovaný na šestou hodinu večerní.