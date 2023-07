V úterý proběhl ve vinárně hotelu Rozvoj v Klatovech losovací aktiv Okresního fotbalového svazu Klatovy pro nadcházející sezonu 2023/2024. Okresní přebor začne třináctým kolem 12. srpna, stejně jako okresní trojka. Nejnižší okresní soutěž fotbalistů, která je letos rozdělena do dvou skupin, odstartuje druhým kolem na konci srpna.

Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. | Foto: David Koranda

Jak se změnilo obsazení okresního přeboru? Pačejov, který vloni hrál I. B třídu, začne domácím soubojem s Plánicí. Nováčci ze III. třídy se na úvod představí venku. Kolinec sehraje svoje první utkání po postupu v Janovicích, fotbalisté Měčína čeká těžká šichta v Hradešicích, které vloni skončily na druhé příčce.

Chtěli bychom, aby nám všem hlavně sloužilo zdraví, přeje si trenér Javorský

Třetí třídu si nově zahrají Milčice, které vloni skončily druhé, a k nim přibyly i Ježovy. Ty sice skončily až čtvrté, ale postup kromě vítězného céčka Sušice odmítly i třetí Dešenice. Milčice zahájí svou pouť třetí třídou doma proti Buděticím, Ježovy před vlastními fanoušky čekají Kašperské Hory, které vloni společně s Veřechovem sestoupily z okresního přeboru.

1/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 2/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 3/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 4/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 5/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 6/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 7/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 8/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 9/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 10/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 11/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 12/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 13/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 14/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 15/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 16/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 17/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 18/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 19/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 20/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 21/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 22/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 23/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 24/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 25/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 26/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 27/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 28/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 29/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 30/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 31/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 32/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 33/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 34/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 35/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 36/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 37/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 38/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 39/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 40/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 41/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 42/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 43/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 44/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 45/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 46/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 47/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 48/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 49/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 50/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 51/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 52/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány. 53/53 Zdroj: David Koranda Okresní fotbalové soutěže jsou rozlosovány.

Čtvrtou třídu si letos zahraje devatenáct týmů rozdělených do dvou skupin. V áčku, kde figuruje devět týmů (ve skupině B jich je celkem 10), jsou nováčky Švihov B a Bezděkov, které si to na úvod rozdají spolu. Běšiny, které spadly ze třetí třídy, jedou k úvodnímu střetnutí do Dešenic.

Okresní přebor, úvodní program - sobota 12. srpna 2023 14.00: Chudenice - START Luby B, 16.00: Pačejov - Sokol Plánice, 17.00: Dukla Janovice - Kolinec, Okula Nýrsko B - Sušice B, Tatran Dlouhá Ves - Nezamyslice, neděle 13. srpna 2023 16.00: Malý Bor - Sokol Vrhaveč, Sokol Hradešice - Měčín.



III. třída, úvodní program - sobota 12. srpna 2023 17.00: Bolešiny B - Hartmanice, neděle 13. srpna 2023 10.15: Milčice - Budětice, 17.00: Janovice B - Velké Hydčice, Svéradice B - Sokol Veřechov, Ježovy - Kašperské Hory, Mochtín B - Železná Ruda, Svatobor Hrádek B - Měcholupy B.



IV. třída, skupina A, úvodní program - sobota 26. srpna 2023 17.00: Švihov B - Bezděkov, START Dešenice - Sokol Běšiny, neděle 27. srpna 2023 16.00: Kovodružstvo Strážov B - Neznašovy, Spůle - Křenice.



IV. třída, skupina B, úvodní program - sobota 26. srpna 2023 14.00: Hory Matky Boží - Žihobce, Sokol Kvasetice - Sokol Zavlekov, 15.00: Žichovice - Myslív, 17.00: Velhartice - Nalžovské Hory, Sušice C - Sokol Hradešice B.

KVÍZ: Poznáte fotbalové stadiony na Klatovsku podle tribun či střídaček?