„Do utkání jsme šli s tím, že už musíme prostě vyhrát. Moc dobře jsme věděli, jak na tom soupeř je, a že se mu také moc nedaří,“ narážel Kovářík na fakt, že před týdnem Kašperské Hory schytaly před vlastními fanoušky debakl 1:8 s béčkem Sušice. „A náš cíl jsme splnili. Nicméně k výhře nám pomohlo také to, že Kašperky k nám dorazily pouze v deseti lidech,“ poznamenal.

Konečný výsledek podle mladého, ale gólového zabijáka, odpovídá dění na hřišti. „Jelikož byli hosté v oslabení, tak jsme měli jasně navrch. Soupeře jsme přehrávali od úplného začátku,“ měl jasno Radek Kovářík. Ten se poprvé mezi střelce zapsal ve 37. minutě, kdy zvyšoval průběžný stav na 4:0.

Zbývající trefy si schoval až do druhého poločasu. „Jsem rád, že mi to tam občas padne, bez gólů se totiž nevyhrává,“ uvědomuje si útočník, jenž letos v sedmi zápasech nasázel už osm branek a pokračuje v loňském tažení, kdy osmadvaceti zásahy pomohl Plánici k postupu z okresní trojky.

Třiadvacetiletý fotbalista Plánice Radek Kovářík.Zdroj: archiv Radka Kováříka

A právě na úspěšnou loňskou sezonu chce Kovářík navázat. No, začal brilantně. „Momentálně můžu říct, že jsem se svojí formou docela spokojený a určitě budu chtít čísla navýšit v dalších zápasech,“ říká odhodlaně Kovářík, který ovšem nečeká, že by překonal svůj gólový příspěvek z loňského účinkování v nižší III. třídě. „Ale rozhodně se k tomu budu chtít přiblížit,“ slibuje střelec na dálku zapřísáhlým fanouškům fotbalové Plánice.

Po sedmi kolech (v okresním přeboru se začínalo předehrávkou 12. a 13. kola) patří jeho týmu se ziskem sedmi bodů desáté místo. Pravda, na více proher než vítězství v klubu nejsou zvyklí, ale nehází flintu do žita. Do konce sezony zbývá ještě hodně zápasů - ve hře je tedy ještě opravdu celá řada mistrovských bodů.

„Je pravda, že začátek sezony nám moc dobře nevyšel. Věděli jsme, že když postoupíme do okresu, budou nás tam čekat těžší zápasy, ale stále věřím, že jako tým se vzchopíme a všem ukážeme, že jsme do přeboru nepostoupili nějakou náhodou,“ konstatuje Kovářík, jehož mužstvo v dalším kole čeká úplně jiný soupeř než trápící se Kašperské Hory, a sice lídr tabulky TJ Start Luby B, který letos ještě neprohrál a získal o deset bodů víc než Plánice.

„Luby jsou sice momentálně na prvním místě tabulky, ale to nemění nic na tom, že budeme chtít i tak vyhrát. Osobně si myslím, že to bude vyrovnané utkání,“ predikuje kanonýr víkendu. Tak schválně, co myslíte: bude mít Kovářík pravdu?