Eduard Duda je pravým regionálním patriotem. Narodil se a celý svůj život prožil v Dlažově, v domě, kde vyrůstal s rodiči Eduardem a Marií a sestrou, taktéž Marií. Zde také vychoval své děti, Jana a Elišku. Na svůj rodný Dlažov nikdy nedal dopustit.

Aktivně se vždy účastnil života v obci a ve svých sedmnácti letech zde také začal hrát fotbal. A z místního hřiště už nikdy nezmizel. Nejdříve zde působil jako hráč. Nesmlouvavý, tvrdý, ale férový bojovník. To byla jeho charakteristika. Na zeleném trávníku i v životě.

Zdroj: archiv Štepána Javůrka

Protože byl vždy přirozeným vůdcem party a měl respekt svých spoluhráčů, brzy se právě okolo něho začala tvořit legendární parta spoluhráčů a kamarádů, kteří za místní SOKOL společně hrávali dlouhá léta.

Po krátké epizodě, kdy musel stejně jako ostatní na vojnu, se populární Eda vrátil zpět do svého Dlažova. Celý místní oddíl pak spadl na jeho bedra v první polovině února roku 1994. V pouhých třiatřiceti letech o to zcela určitě nestál. Ale stalo se tak po předčasné smrti jeho kamaráda, který se o oddíl staral před ním. Ale nebyl by to Eda, kdyby ve chvíli nejtěžší nevzal zodpovědnost na sebe, nekoukaje na osobní pohodlí. Takový to byl srdcař.

Od té doby je Eduard Duda nejen hráčem, ale především trenérem, správcem hřiště, vedoucím družstva a předsedou celého oddílu. Hodiny, dny a roky, které doslova obětoval fotbalu ve svém Dlažově, se nedají spočítat. A ty nervy, které to známého bouřliváka stálo!

Dodnes se mnozí usmívají, když to Edu na lajně chytne a jeho hulákání se rozléhá až někde u rozhledny Markýta. Ti, co ho znají, ale moc dobře vědí, že to tak nemyslí. Pod tvrdou slupkou se skrývá citlivý a hodný člověk.

Zdroj: archiv Štepána Javůrka

Kromě fotbalu v Dlažově je Eduard Duda také funkcionářem Okresního fotbalového svazu a České unie sportu. Je také celoživotním fanouškem pražské Slavie a skutečným milovníkem fotbalu! Bez lidí, jako je Eduard Duda, by fotbal na vesnicích už dávno nebyl. A o Dlažově to platí dvojnásob.

A tak Ti, milý Edo, přejeme do dalších let mnoho zdraví, osobního štěstí a pohody. Děkujeme Ti za to, že se díky Tvé obětavé práci můžeme vždy v sobotu sejít v kabině, zahrát si náš milovaný sport a pak zajít do dlažovské hasičárny. Právě v sobotu 30. ledna 2021 slavíš šedesátiny a my si moc rádi připijeme na Tvé zdraví.

Napsali fotbalisté TJ Sokol Dlažov

P.S - k širokému zástupu gratulantů se připojuje také sportovní redakce Klatovského deníku. Hlavně hodně zdraví!