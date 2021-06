Předtím porazili Janovice nad Úhlavou (4:3) i Mrákov (5:2). Jenže teď fotbalisté Startu Luby narazili. Ve třetím přípravném zápase podlehl tým z předměstí Klatov ambicióznímu přeštickému béčku vysoko 0:8.

Luby (na archivním snímku v červeném) dostaly lekci. | Foto: Deník/Robert Babor

„Soupeř bohužel potvrdil to, co jsme tak trochu očekávali. Přeštice hrály opravdu pěkný kombinační fotbal s rychlými a smrtícími protiútoky. My jim zápas navíc velice usnadnili, protože jsme kupili jednu hrubou chybu za druhou. Soupeř nás zkrátka přejel a rozstřílel,“ krčil rameny Jan Voráč, zkušený fotbalista Lubů. „Musíme ale porážku hodit za hlavu, pokračovat v tréninku a příští víkend ve Staňkově odehrát úplně jiný zápas,“ má jasno.