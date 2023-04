„Myslím si, že jsme do zápasu proti Chudenicím vstoupili velice dobře. Dali jsme v první půlce tři hezké branky, ale bohužel jsme se dopustili dvou naprosto hrubých chyb a do kabin se šlo za stavu 3:2. Do druhé půle jsme nastoupili ve stejně dobrém rozpoložení a branka na 4:2 asi zápas definitivně zlomila na naší stranu. Soupeř trochu odpadl fyzicky, toho jsme využili a vstřelili ještě další dvě branky," hodnotil mač trenér Nezamyslic Jan Jiřík.