Klatovy se naopak díky výhře vyhouply do první poloviny tabulky, a to mají ještě dva odložené zápasy k dobru – v Přešticích a doma s beznadějně poslední Sportovní školou Plzeň, která letos nezískala ani bod a v šesti duelech inkasovala hrozivých šestadvacet branek.

Ale k bitvě s Aritmou. Jak utkání hodnotil klatovský kouč? „Vítězství si strašně moc vážím. Začali jsme celkem dobře a rychle se dostali do vedení. Na začátku druhé půle jsme náskok navýšili, což nás poté paradoxně trošku přibrzdilo. Znovu se ukázalo, že vedení 2:0 je tak trochu ošidné. Soupeř už neměl co ztratit, zatlačil nás a my se v podstatě jen bránili. Aritma dala kontaktní gól a pak to byly nervy až do konce. Naštěstí jsme výhru 2:1 už uhájili,“ popisoval duel klatovský trenér Martin Lepeška, jehož potěšil celkový srdnatý výkon družstva.

„Kluci zaslouží velkou pochvalu. Podali jsme výborný kolektivní výkon, v závěru jsme poctivě bránili a zvítězili. Ve středu bychom měli hrát dohrávku v Přešticích, a proto je pro nás důležité, že jsme tento těžký zápas doma zvládli,“ doplnil kouč k hodnocení utkání.

Zatímco starší dorostenci pražskou Aritmu dokázali doma porazit, klatovští fotbalisté v kategorii do 17 let utrpěli pořádný debakl. Družina okolo trenéra Žáka na družstvo z hlavního města nestačila a nakonec utržila drtivou porážku 0:8. Mladší dorost tak i nadále zůstává pouze na třech bodech.

SK Klatovy 1898 U19 – Aritma Praha U19 2:1 (1:0)

Branky: 16. Petrželka, 47. Weber – 66. Šlégr. Rozhodčí: Mazanec – Duspiva, Schveinert. ŽK: 0:2. Diváci: 48. Sestava Klatov: Daněk – Šašek, Šťastný, Fiala, Pretzelmayer, L. Marek, Říha, Petrželka, Škoch (63. Tomaka), Weber, Pešek. Trenér: Martin Lepeška.

Ostatní výsledky 7. kola ČDD U19: Spartak Příbram – Junior Strakonice 3:1, Sportovní škola Plzeň – Jiskra Domažlice 1:3, Vejprnice – Petřín Plzeň B 1:3, Doubravka – SKP České Budějovice 1:2, Lokomotiva České Budějovice – Přeštice 1:1 (2:4 na penalty), Hořovice – Táborsko B 2:0, Malše Roudné – Sedlčany 3:1.

SK Klatovy 1898 U17 – Aritma Praha U17 0:8 (0:3)

Branky: 37., 79. a 85. Brewer, 10. Chrobok, 18. Černý, 50. Radhi, 73. Janda, 86. Holler. Rozhodčí: Mazanec – Duspiva, Schveinert. ŽK: 1:0. Diváci: 48. Sestava Klatov: Žežula – Vyčichl, Bořánek, Daněk, Berka, Lucák, Tomaka, Ryba, Vaňourek, Boublík, Pham. Trenér: Karel Žák.

Ostatní výsledky 7. kola ČDD U17: Spartak Příbram – Junior Strakonice 3:5, SŠ Plzeň – Jiskra Domažlice 1:5, Vejprnice – Petřín B 0:11, Doubravka – SKP České Budějovice 1:8, Lokomotiva ČB – Přeštice 7:1, Hořovice – Táborsko B 4:0, Malše Roudné – Sedlčany 5:0.