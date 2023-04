Hlavním tématem zasedání byly dvě červené karty udělené v sobotním utkání 16. kola okresního přeboru mezi TJ Sokol Chudenice a TJ Sokol Plánice. V něm mladý sudí Filip Muknšnábl vyloučil v 55. minutě domácího Petra Lucáka a Milana Stupku z Plánice. Lucák uviděl červenou kartu poté, co plánického brankáře Václava Opla zasáhl ve skluzu podrážkou přímo do obličeje, přičemž mu způsobil krvavý šrám nad pravým okem. Stupka musel zase předčasně do sprch za to, že se ujal role mstitele a Lucáka chytil za dres a hodil s ním o zem.