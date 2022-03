„Přeštice mají výborný tým a podle mě nemají v I. B třídě co dělat. Kvalitativně by hrály špičku I. A třídy,“ tvrdil na začátku února trenér Nepomuku (krajský přebor) Josef Viktora, jehož tým v přípravě zálohu Přeštic porazil 4:2.

Osm kulí jako ve Svéradicích! Zelenobílí zneuctili domácí Žihli

„Proti nám až na dvě výjimky Přeštice nastoupily s velice mladým týmem. Jejich hráči byli častěji na balonu, hráli výborně, ale ve druhém poločase se projevila jejich nezkušenost, kdy nám otevírali hru a my toho dokázali využít,“ doplnil.

Béčko Přeštic mimochodem v zimní přípravě porazilo devatenáctku Příbrami (2:0), rezervu Mýta (8:1), Žákavou (4:1), Staňkov (4:2) a poměrem 3:3 remizovalo se zálohou Jiskry Domažlice, vedoucím týmem krajského přeboru. Prohrálo pouze na půdě divizního Petřína, byť velmi výrazně.

Orosený nápoj, chlebíčky či guláš. Za dítě a svatbu platí i amatérští fotbalisté

Černým koněm béčkové skupiny krajské I. B třídy budou jistě Horažďovice, které jsou v tabulce zatím třetí. „Na jaře určitě chceme zabojovat o postup zpátky do I. A třídy, ale když to nevyjde, nic se neděje a budeme pracovat dál,“ pronesl mimo jiné zkušený horažďovický trenér Petr Janda.

Nemalé cíle si ve stejné skupině kladou i v Chanovicích na Klatovsku. „Cíle na jaro máme vysoké, ne však nereálné. Kluci vtipkují, že nám stačí sedm bodů a nespadneme, ale chtěli bychom skončit do třetího místa,“ usmívá se kapitán chanovického mužstva Jiří Petřík.

Zimní příprava: TJ Start Luby - Chanovice (oranžové dresy) 3:4.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Víme, že to nebude nic lehkého, protože někteří kluci odešli a trápí nás také hodně zranění. Pokud ovšem navážeme na poslední výkony, je šance veliká. Chceme v odvetách odčinit prohry z podzimu, dohrát sezonu v co nejvíce lidech a hlavně se fotbalem bavit,“ má jasno fotbalista, jehož tým bude do jarní fáze soutěže vstupovat ze šestého místa.

„Do letošní sezony jsme nevběhli moc úspěšně, když jsme ze šesti zápasů získali pouhých pět bodů. Prohrávali jsme proti výrazně slabším soupeřům ze spodní části tabulky a herně jsme se zvedli až v polovině podzimu. Nebýt klopýtnutí na půdě Štěnovic, odkud body nevozíme, byli bychom s podzimem celkem spokojení,“ dodává Jiří Petřík.

Fantazie na úvod! Klatovští fotbalisté obrali béčko Českých Budějovic