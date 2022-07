Pokud svěřenci trenéra Michala Hoffmanna potvrdí s Kralovicemi - vítězem loňského ročníku Poháru Plzeňského krajského fotbalového svazu (PKFS) - roli papírového favorita, v prvním kole doma vyzvou druholigovou Příbram. A to ve středu 17. srpna, kdy je vypsán úřední termín pro konání zápasů v této fázi. Zajímavostí je, že o jedenáct dní dříve se Klatovští střetnou také s příbramským béčkem, a to v rámci úvodního kola nové sezony FORTUNA divize A.

„Myslím si, že to budou rozdílné zápasy. Jedno utkání bude s béčkem a druhé případně s áčkem, ale určitě, pokud postoupíme, by to byl pro nás i fanoušky atraktivní soupeř. I když to zatím moc neřešíme, protože se budeme chtít soustředit na Kralovice, o kterých toho upřímně moc nevím a jsem zvědavý, jak si s nimi poradíme," říká kapitán klatovského týmu Milan Mészáros, jenž po dovolené tento týden poprvé naskočil do tréninkového procesu.

Energii čerpal s přítelkyní, teď dal Jiskře hattrick. Za druhou půli se pokáral

Klatovy od sezony 1997/1998 odehrály v rámci MOL Cupu (dříve se soutěž jmenovala několikrát jinak) celkem 34 zápasů, z nichž patnáct vyhrály, jednou remizovaly a osmnáctkrát padly. Nejdále došly do 3. kola, a to hned dvakrát – naposledy v sezoně 2015/2016, kdy jim v této části poháru vystavila stopku prvoligová Mladá Boleslav, která tehdy i s legendárním útočníkem a vítězem Ligy mistrů Milanem Barošem v sestavě na zaplněném Rozvoji zvítězila 5:0.

Milan Baroš v Klatovech.Zdroj: DENÍK/David Kojan

Poslední účinkování pošumavského celku v MOL Cupu se datuje do sezony 2019/2020. Tenkrát ale Klatovy vypadly hned v předkole, ve kterém nestačily na domácí MFK Dobříš (2:5). Kam v pohárové soutěži dokráčí letos?

Musím zapracovat na produktivitě, abych byl týmu více prospěšný, má jasno Marek