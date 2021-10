Klatovy se postavily hladovým lvům. Vzdorovaly jim, ale nakonec odjely s nulou

Velmi dobré utkání odehráli fotbalisté SK Klatovy 1898 do devatenácti let v rámci 10. kola České divize staršího dorostu. Družina trenéra Martina Lepešky odcestovala do Berouna, kde se utkala s místním Českým Lvem.

Klatovští dorostenci U19 (na snímku hráči v bílých dresech) podlehli favorizovanému Berounu 0:2. | Foto: facebook ČLU Beroun

I když na půdě favorita zápasu zanechala velmi dobrý dojem, na body to nestačilo. Klatovy díky dvěma trefám domácího Kačírka nakonec prohrály ve středu Čech 0:2. „S výsledkem samozřejmě nemohu být spokojený, ale s předvedenou hrou ano. Kluky musím pochválit, jak k zápasu přistoupili a jak se na hřišti prezentovali,“ kvitoval klatovský kormidelník. Klatovští dorostenci U19 (na snímku hráči v bílých dresech) podlehli favorizovanému Berounu 0:2.Zdroj: facebook ČLU Beroun „Před první inkasovanou brankou byl podle mého názoru faul na Štěpána Tomaku, ale i tak jsme si následně vytvořili šance, které jsme však bohužel neproměnili. Poté to bylo o tom, jestli dokážeme vyrovnat, nebo soupeř pojistí své vedení. Nakonec platila druhá možnost,“ posteskl si zkušený trenér, jenž se už ale svým týmem připravuje na předposlední podzimní kolo, v němž Klatovy hostí na trávníku v Janovicích nad Úhlavou poslední Vejprnice, které ale v 10. kole dokázaly porazit Sportovní školu Plzeň 4:2. „Tento zápas musíme vyhrát." Klatovští dorostenci U19 (na snímku hráči v bílých dresech) podlehli favorizovanému Berounu 0:2.Zdroj: facebook ČLU Beroun „Ale uvidíme, v jaké sestavě do něj půjdeme. Ve středu jsem musel řešit nějakou karanténu. Kluci chodí do školy, a jakmile se tam objeví někdo nakažený, musí do izolace,“ postěžoval si kouč. V Berouně naopak uspěl mladší dorost Klatov, který po trefách Kortána, Vaňourka a Boška zvítězil 3:1. ČLU Beroun U19 – SK Klatovy U19 2:0 (1:0) Branky: 13. a 75. Kačírek. Rozhodčí: Pálek – Pena, Beránek. ŽK: 4:0. Diváci: 30. Sestava SK Klatovy 1898 U19: Sklenárik – Šašek, Daněk, Pham (61. Vaňourek), Weber, Pešek, Pretzelmayer (78. Berka), Tomaka (78. Škoch), Vyčichl, Hošek, Říha. Trenér: Martin Lepeška. ČLU Beroun U17 – SK Klatovy 1898 U17 1:3 (1:1) Branky: 43. David – 27. Kortán, 50. Vaňourek, 83. Bošek. Rozhodčí: Pena – Pálek, Beránek. ŽK: 1:1. Diváci: 40. Sestava SK Klatovy 1898 U17: Sklenárik – Yordanov, Brožík (46. Toman), Daněk, Berka, Mazán (46. Dulka), Kortán, Vaňourek, Kopecký, Potužník (46. Vyčichl), Bošek. Trenér: Karel Žák. Kalivoda vstřelil Měčínu hattrick, navíc si po dlouhé době zahrál se svým otcem Přečíst článek ›



Předplaťte si Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme jim více čtení. V říjnu navíc k vybraným předplatným zdarma e-průvodce Zázračné Česko.Předplaťte si Deník.cz. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu