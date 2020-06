Proti Katovicím to byla reklama na fotbal. Hosté na západě Čech rychle vedli 2:0, ale Klatovy i díky dvěma úspěšným penaltám stopera Martina Jandy otočily duel ve svůj prospěch. Tři minuty před koncem byl stav nerozhodný 4:4, pak ale z hranice šestnáctky vystřelil ex-klatovský Pavlovič a o osudu utkání rozhodl.

Zajímavostí je, že čtyři z pěti branek vítězného týmu obstarali právě bývalí hráči Klatov. Kromě Pavloviče se jednou trefil také Lukáš Bálek. Dokonce dvě branky zaznamenal Michal Požárek.

I přes porážku byl ale trenér pošumavského celku Michal Hoffmann s výkonem svých svěřenců spokojený. „Bylo to velmi kvalitní utkání, ve kterém jsme prohrávali už 0:2. Pak jsme ale zápas otočili a do konce to byl velmi vyrovnaný souboj. Opět jsme dali příležitost ukázat se mladým klukům, kteří se rozhodně neztratili. I přes porážku jsem spokojený,“ komentoval devítigólovou přestřelku kouč Klatov.

Zdroj: Jan Škrle

Své postřehy k zápasu přidal i jeho protějšek na lavičce Katovic Přemysl Šroub. „Po pauze to bylo naše první utkání a mělo dobrou úroveň. Od začátku se hrálo v rychlém tempu a po gólech Požárka jsme vedli už 2:0, a to ještě Pavlovič orazítkoval tyč. Pak domácí třemi góly stav otočili, přičemž dvě branky byly z penalty, ale do poločasu srovnal Janoch na 3:3. Druhá půle se hrála v podobném tempu. Strhli jsme vedení znovu na svoji stranu a měli jsme i další šance, jenže po trestném kopu domácích bohužel přišlo vyrovnání. Konečnou výhru nám v závěru zajistil po pěkné individuální akci Pavlovič. Jsem s utkáním spokojený. Klatovy hrály už šestý zápas a na nás byla znát nerozehranost. Důležité je, že se nikdo nezranil a že jsme znovu odehráli kvalitní partii,“ pochvaloval si trenér katovických borců Šroub.

V neděli od pěti hodin odpoledne sehráli klatovští fotbalisté ještě utkání v rámci čtvrtého kola Memoriálu Matěje Strejčka proti diviznímu FC Rokycany.

A částečně si spravili chuť, zvítězili doma 3:2. „Musím být spokojený, protože jsme vyhráli a podali jsme celkem dobrý výkon,“ byl rád trenér Hoffmann.

KLATOVY - KATOVICE 4:5

Branky: Janda 2 (obě z penalty), Diviš, Partyngl – Požárek 2, Janoch, Bálek, Pavlovič.



KLATOVY - ROKYCANY 3:2

Branky: Brudna, Janda z penalty, Krásný - střelci soupeře nenahlášeni.