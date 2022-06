Hattrickem se blýskl Denis Gashi, čtyři góly dali Adam Hošek s Matyášem Boublíkem. Ještě o jednu trefu více ovšem zaznamenal Jan Kortán, nový kanonýr Deníku. „Utkání samozřejmě hodnotím jedině pozitivně, hráli jsme pěkný fotbal. Ke konečnému výsledku přispělo také to, že soupeř měl k dispozici pouze deset hráčů do pole a v závěru ještě o jednoho méně,“ líčil Jan Kortán.

Klatovský fotbalista Jan Kortán.Zdroj: archiv hráče

V červenci teprve šestnáctiletý borec dal dvě branky v úvodním dějství, další tři přidal po změně stran. „Můj nejhezčí gól? Asi ten, kdy celou akci začal z pozice levého obránce Jan Mazán přihrávkou do běhu na Matyáše Boublíka, který mi to z levého křídla geniální přihrávkou nahrál na hranici velkého vápna a já míč střelou z první poslal k levé tyči,“ popisuje talentovaný útočník, jehož k fotbalu ve čtyřech letech přivedli rodiče.

17:0 – to je výsledek, který Kortán nepamatuje. Alespoň ne mezi dorostenci. „Na dorostenecké úrovni je to určitě moje nejvyšší výhra, ale v kategorii žáků nebo ještě v přípravce těch gólů padalo někdy i více,“ vzpomíná.

Klatovský fotbalista Jan Kortán.Zdroj: archiv hráče

Ačkoliv dal Kortán letos už osmnáct branek, ví, že by to mohlo být lepší. „Je to dost, ale pořádně jsem se rozstřílel až teď, na konci sezony. Bohužel mě předtím provázela střelecká smůla, avšak tu už jsem protrhl, a teď to tam snad bude padat samo. Rád bych tohle číslo zaokrouhlil alespoň na dvacet,“ přeje si.

VIDEO: Šampioni! Starší přípravka Sušice ovládla krajské finále v Tachově

Jeho tým nyní čekají poslední dva zápasy sezony. Cílem je porvat se o první místo, které aktuálně drží českobudějovické SKP.

„Na závěr nás čekají velice těžcí soupeři, a to Sportovní škola Plzeň, která je třetí a čtvrté béčko Petřína. První místo v divizi je ale stále reálné a my se o něj popereme,“ slibuje fanoušek plzeňské Viktorie a argentinského kouzelníka Lionela Messiho. „Za mě nejlepší hráč na světě,“ dodává Jan Kortán.