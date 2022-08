Borci z Pošumaví v kategorii do 19 let prohráli v úvodním kole na půdě rezervního výběru Táborska vysoko 3:8 a zkrátka vyšla také sedmnáctka, která na jihu republiky padla těsně 1:2. Šanci na reparát však mají klatovští mladíci už v sobotu, kdy cestují do Plzně k soubojům s béčkem SK Petřín Plzeň. Starší dorost začíná úderem desáté hodiny dopolední, úvodní hvizd bitvy fotbalistů do 17 let pak zazní tradičně čtvrt hodiny po poledni.